Török Gábor: A Szőlő utcai ügy újra rámutat, hogy a Fidesznek van Achilles-sarka

Az elemző hangsúlyozta: már csak fél év van hátra a választásig, és ha a kormányoldalnak ezzel az üggyel, az Achilles-sarokkal kell foglalkoznia, defenzívába szorul, akkor vészesen lecsökken a tere annak, hogy a Fidesz a neki fontos témákról, a saját terveiről kezdjen el beszélni. Holott már az általuk kezdeményezett újabb nemzeti konzultáció sem a Fideszről, hanem a Tisza Párt terveiről, a „Tisza-adóról” szól, ami így nem tekinthető csodafegyvernek.

Szóba került, hogy Semjén Zsolt hibázott-e, amikor személyesen és felindultan reagált a vádakra és sejtetésekre, és a Fidesz nagyon erős, megtorlást ígérő reakciója is.

Török Gábor hangsúlyozta, hogy tíz felnőttből három nem vesz részt a választásokokon, a fennmaradó hétből három már tudja, hogy a Fideszre, három vagy három és fél pedig, hogy a Tiszára fog szavazni. Tehát mindkét félnek a fennmaradó, legfeljebb tíz százaléknyi választót kell megszólítania, és a Fidesz számára a Szőlő utcai ügy erre nyilvánvalóan nem alkalmas, a kormányoldalnak – a konkrét eset részleteitől függetlenül, az előzmények, a kegyelmi ügy ismeretében – megnyerhetetlen, sőt azzal kapcsolatban a meglévő 30 százaléknyi szavazó megtartására kell ügyelnie. Éppen ezért a fideszeseknek el kellene terelni róla a figyelmet,

az lenne az érdekük, hogy minél előbb lezárják az ügyet – de vajon lehetséges-e ez?

