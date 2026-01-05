„Eladjuk, mint a szél” – mi történt a Fradin belül Varga Barnabás ügyében?

Az év első Ziccerében Varga Barnabás görögországi váltása és a Chelsea újabb edzőcseréje szolgált apropóul arra, hogy kimondjuk: nem mindig ott van a probléma, ahová mutogatunk. Miért nézzük le reflexből a görög futballt? Mi történt valójában a Fradin belül, amikor elhangzott Kubatov szájából, hogy „eladjuk, mint a szél”? És mit árul el a Chelsea kaotikus működése arról, hová vezet a projektlogika, ha közben nincs kimondott cél? Számokkal, kontextussal és kényelmetlen kérdésekkel indítottuk 2026-ot.