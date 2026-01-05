„Eladjuk, mint a szél” – mi történt a Fradin belül Varga Barnabás ügyében?

Kálnoki Kis Attila és Kele János ezúttal Futó Csaba társaságában jártak utána, hogy
- miért nézzük le reflexből a görög ligát, ha közben az AEK fizetésben, presztízsben és versenykörnyezetben is magasan az NB I fölé tudja pozicionálni magát?
- Mit mutat meg valójában Varga Barnabás 4,5 millió eurós transzferdíja és közel 2 millió eurós fizetése a magyar futball helyéről a nemzetközi piramisban?
- Mi zajlott a Fradin belül, milyen gentleman’s agreementek és belső konfliktusok vezettek Varga Barnabás távozásához?
- Miért zavaros a Fradi üzenete a szurkolók felé, és miért nem tisztázott, hogy eredményklubot vagy eladóklubot akar építeni Kubatov Gábor?
- Pótolható-e Varga Barnabás? Szakmai dilemmák, játékstílus, és találgatás arró, mit kezd ezzel Robbie Keane a Fradi támadójátékában.
- Miért nincs valódi adásvétel az NB I-ben, és hogyan torzítja a magyar szabály a játékosárakat?
- Miért nem tudjuk elfoglalni a helyünket nevelőligaként a nemzetközi munkamegosztásban?
- A Chelsea 2026-ban – miért tűnik irracionálisnak az amerikai tulajdonosi modell, és hová vezet a folyamatos projektedző- és projektjátékos-logika?
- Enzo Maresca bukása – eredmények, hatalmi konfliktusok, medical department, és az edző szerepének kiüresedése.
- A multiklub-modell árnyoldalai – miért jár rosszul a Strasbourg, ha a Chelsea-nél elfogy a türelem?
A konklúzió pedig talán leginkább az lehet, hogy ahol nincs kimondott cél, ott a döntések sem állnak össze rendszerré – sem Budapesten, sem Londonban.
