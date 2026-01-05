podcastziccerziccer - podcastvarga barnabás
„Eladjuk, mint a szél” – mi történt a Fradin belül Varga Barnabás ügyében?

2026. 01. 05. 18:58
Az év első Ziccerében Varga Barnabás görögországi váltása és a Chelsea újabb edzőcseréje szolgált apropóul arra, hogy kimondjuk: nem mindig ott van a probléma, ahová mutogatunk. Miért nézzük le reflexből a görög futballt? Mi történt valójában a Fradin belül, amikor elhangzott Kubatov szájából, hogy „eladjuk, mint a szél”? És mit árul el a Chelsea kaotikus működése arról, hová vezet a projektlogika, ha közben nincs kimondott cél? Számokkal, kontextussal és kényelmetlen kérdésekkel indítottuk 2026-ot.

Kálnoki Kis Attila és Kele János ezúttal Futó Csaba társaságában jártak utána, hogy

  • miért nézzük le reflexből a görög ligát, ha közben az AEK fizetésben, presztízsben és versenykörnyezetben is magasan az NB I fölé tudja pozicionálni magát?
  • Mit mutat meg valójában Varga Barnabás 4,5 millió eurós transzferdíja és közel 2 millió eurós fizetése a magyar futball helyéről a nemzetközi piramisban?
  • Mi zajlott a Fradin belül, milyen gentleman’s agreementek és belső konfliktusok vezettek Varga Barnabás távozásához?
  • Miért zavaros a Fradi üzenete a szurkolók felé, és miért nem tisztázott, hogy eredményklubot vagy eladóklubot akar építeni Kubatov Gábor?
  • Pótolható-e Varga Barnabás? Szakmai dilemmák, játékstílus, és találgatás arró, mit kezd ezzel Robbie Keane a Fradi támadójátékában.
  • Miért nincs valódi adásvétel az NB I-ben, és hogyan torzítja a magyar szabály a játékosárakat?
  • Miért nem tudjuk elfoglalni a helyünket nevelőligaként a nemzetközi munkamegosztásban?

  • A Chelsea 2026-ban – miért tűnik irracionálisnak az amerikai tulajdonosi modell, és hová vezet a folyamatos projektedző- és projektjátékos-logika?
  • Enzo Maresca bukása – eredmények, hatalmi konfliktusok, medical department, és az edző szerepének kiüresedése.
  • A multiklub-modell árnyoldalai – miért jár rosszul a Strasbourg, ha a Chelsea-nél elfogy a türelem?

A konklúzió pedig talán leginkább az lehet, hogy ahol nincs kimondott cél, ott a döntések sem állnak össze rendszerré – sem Budapesten, sem Londonban.

