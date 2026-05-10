Nem jött be Guardiola kívánsága, körömrágós videózás után úszta meg a pontvesztést az Arsenal

Come on you Irons! – zárta a sajtótájékoztatóját Pep Guardiola, a Manchester City edzője a Brentford elleni 3-0-s győzelem után.
A katalán edző a fenti mondattal a West Ham Unitedet biztatta, amely vasárnap az éllovas Arsenalt, a bajnoki címre hajtó City legnagyobb riválisát fogadta. A kiesés ellen harcoló West Ham korán hátrányba kerülhetett volna, ám Calafiori helyzeténél Mavropanosz odaért az utolsó pillanatban, majd az esetet követő szögletnél Trossard fejelt kapufát.
A korai helyzetek után kissé leült a meccs, majd a szünet előtt Castellanos ijesztett rá az Arsenalra, de csukafejesét Raya kitolta.
Rayának nagyon sokat köszönhet az Arsenal
Az Arsenal a második félidőben is mezőnyfölényben játszott, de a legnagyobb ziccer a West Ham előtt adódott, ám Fernandes túl közel vitte a labdát Rayához, akitől így is óriási bravúr kellett, hogy maradjon a 0-0.
A meccs azonban nem végződött 0-0-val, mert Ödegaard és Rice összjátéka után az Arsenal csapatkapitánya Trossard-nak készített elő, akinek a lövése Souceket érintve akadt be.
A hosszabbításban még akadt némi dráma: Wilson ugyan egyenlített egy szöglet utáni őrült kavarodás után, de a nagy tülekedésben Pablo a felugrásnál odanyomott egyet Rayának, így Cavanagh spori a videózás után elvette a West Ham-gólját.
Az egy meccsel többet teljesítő Arsenal így visszaállította ötpontos előnyét a Manchester Cityvel szemben, a West Ham pedig maradt a kiesést érő 18. helyen. A WHU vereségével az is eldőlt, hogy a Crystal Palace, a Nottingham Forest és a Leeds United jövőre is az élvonalban szerepel majd.
Premier League, 36. forduló:
West Ham United – Arsenal 0-1 (0-0)
Burnley – Aston Villa 2-2 (1-1)
Crystal Palace – Everton 2-2 (1-1)
Nottingham Forest – Newcastle United 1-1 (0-0)
szombaton játszották:
Manchester City – Brentford 3-0 (0-0)
Brighton – Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)
Fulham – Bournemouth 0-1 (0-0)
Sunderland – Manchester United 0-0
Liverpool FC – Chelsea 1-1 (1-1)
hétfőn játsszák:
Tottenham Hotspur – Leeds United 21.00
A tabella:
1. Arsenal 36 24 7 5 68-26 79 pont
2. Manchester City 35 22 8 5 72-32 74
3. Manchester United 36 18 11 7 63-48 65
4. Liverpool 36 17 8 11 60-48 59
5. Aston Villa 36 17 8 11 50-46 59
6. Bournemouth 36 13 16 7 56-52 55
7. Brighton 36 14 11 11 52-42 53
8. Brentford 36 14 9 13 52-49 51
9. Chelsea 36 13 10 13 55-49 49
10. Everton 36 13 10 13 46-46 49
11. Fulham 36 14 6 16 44-50 48
12. Sunderland 36 12 12 12 37-46 48
13. Newcastle United 36 13 7 16 50-52 46
14. Crystal Palace 35 11 11 13 38-44 44
15. Nottingham Forest 36 11 10 15 45-47 43
16. Leeds United 35 10 13 12 47-52 43
17. Tottenham Hotspur 35 9 10 16 45-54 37
18. West Ham United 36 9 9 18 42-62 36
19. Burnley 36 4 9 23 37-73 21 – kiesett
20. Wolverhampton Wanderers 36 3 9 24 25-66 18 – kiesett
1-5.: Bajnokok Ligája
6.: Európa Liga
7.: Konferencia Liga-selejtező
18-20.: kiesés