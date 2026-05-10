Nem jött be Guardiola kívánsága, körömrágós videózás után úszta meg a pontvesztést az Arsenal

Come on you Irons! – zárta a sajtótájékoztatóját Pep Guardiola, a Manchester City edzője a Brentford elleni 3-0-s győzelem után.

A katalán edző a fenti mondattal a West Ham Unitedet biztatta, amely vasárnap az éllovas Arsenalt, a bajnoki címre hajtó City legnagyobb riválisát fogadta. A kiesés ellen harcoló West Ham korán hátrányba kerülhetett volna, ám Calafiori helyzeténél Mavropanosz odaért az utolsó pillanatban, majd az esetet követő szögletnél Trossard fejelt kapufát.

A korai helyzetek után kissé leült a meccs, majd a szünet előtt Castellanos ijesztett rá az Arsenalra, de csukafejesét Raya kitolta.

Rayának nagyon sokat köszönhet az Arsenal

Az Arsenal a második félidőben is mezőnyfölényben játszott, de a legnagyobb ziccer a West Ham előtt adódott, ám Fernandes túl közel vitte a labdát Rayához, akitől így is óriási bravúr kellett, hogy maradjon a 0-0.

A meccs azonban nem végződött 0-0-val, mert Ödegaard és Rice összjátéka után az Arsenal csapatkapitánya Trossard-nak készített elő, akinek a lövése Souceket érintve akadt be.

A hosszabbításban még akadt némi dráma: Wilson ugyan egyenlített egy szöglet utáni őrült kavarodás után, de a nagy tülekedésben Pablo a felugrásnál odanyomott egyet Rayának, így Cavanagh spori a videózás után elvette a West Ham-gólját.

Az egy meccsel többet teljesítő Arsenal így visszaállította ötpontos előnyét a Manchester Cityvel szemben, a West Ham pedig maradt a kiesést érő 18. helyen. A WHU vereségével az is eldőlt, hogy a Crystal Palace, a Nottingham Forest és a Leeds United jövőre is az élvonalban szerepel majd.