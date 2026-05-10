A Real-drukkerek kezdhetnek megbarátkozni a gondolattal, hogy Mourinho visszatér

Az újság úgy tudja, hogy bár megállapodást még nem írtak alá a felek, a portugál szakember az új szezontól megint a Realnál vállal munkát.

A The Athletic már április végén megszellőztette, hogy Florentino Pérez, a Real elnöke Mourinhót tartja a legalkalmasabbnak arra, hogy gatyába rázza a csapatot,

amely szinte biztosan trófea nélkül zárja sorozatban a második idényét is.

Az AS megemlíti, hogy Mourinho, aki 2025 szeptembere óta a lisszaboni Benfica edzője, az egyetlen jelölt a madridi posztra, és a Real vezetősége benne látja azt a szakvezetőt, aki képes véget vetni az együttes öltözőjében eluralkodott nyugtalan légkörnek.

Nem a legszebb napjait éli a klub

A Barcelona elleni vasárnapi El Clásicóra készülő csapatnál a szurkolók nekimentek a vígan nyaralgató Kylian Mbappénak, Aurélien Tchouaméni és Fede Valverde pedig egymás után két nap is összebalhézott, és a vége az lett, hogy a több poszton is bevethető uruguayi játékost kórházba kellett szállítani. A klub mindkettőjüket megbüntette, Valverde pedig fejsérülése miatt nem játszhat a Camp Nouban.

A szerződés megkötése Mourinhóval csak idő kérdése. Rui Costa, a Benfica elnöke már megkezdte az új vezetőedző keresését. Mourinho kivásárlási záradéka 3 millió euró, amely elfogadható összeg a Real Madrid számára a csapat jelenlegi belső válsága miatt

– írta az AS.

A 63 éves Mourinho első alkalommal 2010 és 2013 között irányította a madridi alakulatot, amellyel spanyol bajnoki címet, spanyol kupát és szuperkupát is nyert.