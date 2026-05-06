Bajnokok Ligája-elődöntő: Bayern München-PSG (élő)

A Paris Saint-Germain egygólos előnnyel utazott Münchenbe, miután az őrült rohanásból 5-4-es sikerrel jött ki. A Bayernben viszont hatalmas tűzerő rejlik, így újra egy nagyon hajtós, izgalmas mérkőzésre van kilátás. A döntőbe viszont csak egyikük juthat be.
Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó
Bayern München (német) – Paris Saint-Germain (francia) 0-0
München, Allianz Aréna
v.: Pinheiro (portugál)
Bayern München: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane
PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia
Gól: –