Bajnokok Ligája-elődöntő: Bayern München-PSG (élő)

A Paris Saint-Germain egygólos előnnyel utazott Münchenbe, miután az őrült rohanásból 5-4-es sikerrel jött ki. A Bayernben viszont hatalmas tűzerő rejlik, így újra egy nagyon hajtós, izgalmas mérkőzésre van kilátás. A döntőbe viszont csak egyikük juthat be.

Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó Bayern München (német) – Paris Saint-Germain (francia) 0-0

München, Allianz Aréna

v.: Pinheiro (portugál) Bayern München: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia Gól: –