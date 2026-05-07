BL-elődöntő: ezért nem járt tizenegyes a Bayernnek a PSG-játékos kezezése után

A 31. percben járt a Bayern és a PSG Bajnokok Ligája-elődöntője, amikor Vitinha felszabadító lövése után a labda a csapattársa, Joao Neves kinyújtott karját találta el a párizsi tizenhatoson belül. A müncheni játékosok és a közönség tizenegyesért kiáltott, a portugál játékvezető, Joao Pedro Silva Pinheiro azonban jelezte, hogy nem lesz büntető és a VAR sem avatkozott közbe.

Ugyanis a szabály szerint ez nem kezezés.

Clear Handball from Joao Neves Somebody please explain how this is not a penaltypic.twitter.com/Sz7vl1pmWl https://t.co/zSso6NbArY — Austin (@A_Tooshi_) May 6, 2026

A labdarúgás szabályalkotó testülete, az IFAB honlapján külön szerepel ez a játékhelyzet. A szabály szerint nem számít kezezésnek, ha

egy csapattárs által elrúgott labda a kézre vagy a karra pattan (kivéve, ha a labda közvetlenül az ellenfél kapujába kerül, vagy a játékos közvetlenül utána gólt szerez; ebben az esetben közvetlen szabadrúgást ítélnek a másik csapat javára).

A meccs összefoglalója:

A BBC VAR-szakértőjét, Dale Johnsont többen is kérdezték az X-en a meccs közben, hogy miért nem kapott tizenegyest a Bayern, ő is a szabályt idézte, valamint hozzátette,

akkor sem jár tizenegyes, ha „a karod a testedtől távol van”.

A Paris Saint-Germain egy korai góllal szerzett vezetést Münchenben, és ugyan a hazaiak kiegyenlítettek a meccs hajrájában, az 1-1-es döntetlennel a franciák jutottak be a budapesti döntőbe, ahol majd az Atlético Madridot kiejtő Arsenal lesz az ellenfél május 30-án. Legutóbb a Real Madridnak sikerült megvédenie a címét a BL-ben, a spanyolok 2016 és 2018 között sorozatban három alkalommal is megnyerték a sorozatot.