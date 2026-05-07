Az űrfocit játszó Bayern is meghajolt: a PSG-nek van az egyik legmodernebb, legkomplexebb csapatjátéka

Mindkét párharc kiélezett maradt az első meccsek után: a PSG fergeteges futballgálán 5-4-re győzött odahaza a Bayern München ellen, míg az Atlético Madrid egy jóval kontrolláltabb meccsen játszott 1-1-et az Arsenal ellen. Egy hete közös keretben elemeztük a két meccset, ezúttal külön-külön vizsgáljuk meg őket.

Arsenal–Atlético Madrid 1-0

A visszavágó legérdekesebb taktikai kérdése talán az volt, Diego Simeone mennyire magasan kezdi meg a védekezést Londonban, és hagyja-e, hogy Mikel Arteta csapata hazai pályán viszonylag kényelmesen, hosszú periódusokra birtokolja a labdát a felezővonalon túl. Nos, az argentin túlságosan is hagyta: bár az odavágóhoz képest csak egy helyen változtatott a kezdőcsapaton (Johnny Cardoso helyett a belső védő Le Normand került a csapatba), az alakzat labda ellen a Metropolitanóban jól működő 4-4-2 helyett ezúttal 5-4-1 lett. Marcos Llorente nem a védelemben, hanem a középpályán kapott helyet, a jobb oldalon Antoine Griezmann és Giuliano Simeone pedig egy-egy sorral hátrébb csúszott, így lett a korábbi 4-4-2-ből 5-4-1.

A spanyolok védekezésben nagyon is óvatosan kezdtek, csak bizonyos jelekre próbálták megtámadni az Arsenal hátulsó játékosait, így az első félidőben a hazaiaknál volt a labda 68 százalékban, és többet passzoltak az ellenfél térfelén, mint a sajátjukon. Mivel az Atlético csak nagyon ritkán tudta labdával visszaszorítani ellenfelét a saját térfelére, csak egy kérdés marad:

mit talál ki labdával Arteta, és változtat-e valamennyit a lábról-lábra passzolgatásra épülő, biztonsági játékon?