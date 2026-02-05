A Ziccer legújabb epizódjában Marosi Gergely, a 24.hu állandó szerzője volt a vendégünk, aki Kálnoki Kis Attilával és Aranyossy Áronnal kereste a választ, hogy jó vagy rossz döntések születtek a hétvégi NB I-es mérkőzéseken, jól működik-e a VAR, illetve min lehetne javítani.
A műsor fő témái és erős állításai:
- Bajnokok Ligája-alapszakasz: Az UEFA álma valóra vált, kiszámíthatatlan káosz az utolsó forduló, de addig el is kell jutni. Miért végtelen scrollozás a BL, és miért érezhetjük úgy, hogy a futballfogyasztásból mára túlevés lett?
- Az NB I-es büntetőkről: A Győr két tizenegyest is kapott a Debrecen elleni bajnokin, amelyből a másodikkal a győzelem is elúszott a vendégek számára. A sors úgy hozta, hogy a Kisvárda is olyan büntetőt kapott, amely megosztotta a közvéleményt. Mit mond a szabály, és mit érdemes figyelembe venni ilyenkor? Mi a jogköre a VAR-nak, és hogyan lehetne a bírókat segíteni?
- Jól működik-e a videóbírós rendszer: Hosszú évek óta állandó résztvevője a futballmeccseknek a VAR, érdemes lehet átgondolni a használatának módját. Milyen hiányosságai vannak, és hogyan lenne érdemes átláthatóbbá tenni?
- A magyar bírókról általánosságban: Úgy tűnik, hogy látványosan romlott a játékvezetés megítélése, de vajon ez annak köszönhető-e, hogy a bajnokság megítélése sem jó? Mit mutatnak a számok, valóban válságos a helyzet?
- Dübörög az átigazolási piac: A legnagyobb piacon már nem lesz mozgás, de több másik bajnokságban, így Magyarországon is lehet még igazolni. Milyen hatással volt erre a magyarszabály, és mit jelenthet Redzic Damir átigazolása a Fradinak?