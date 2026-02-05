Tyúk és a tojás esete az NB I-ben: vitatható ítéletektől lesz feszült egy rangadó, vagy a feszültségből jön a vitatható ítélet?

Egyetlen NB I-es fordulóban három tizenegyest is ítéltek a játékvezetők. Három nagyon különböző szituációból lett büntető, az egyiket követően pedig a Debrecen labdarúgócsapata közleményt adott ki, hogy VAR-használatának módszertanát, valamint a játékvezetőt is megkérdőjelezze. A friss Ziccerben főleg ezt a témát jártuk körül, de szóba került a Bajnokok Ligájának alapszakasza, a magyarszabály hatása a téli átigazolási piacra, valamint Redzic Damir salzburgi szerződése is.