Tényleg előrébb jár játékban a Győr a Fradihoz képest?

Az adás első és legfontosabb kérdése az volt: van élet az NB I-ben egyeduralkodó, egymás után hét bajnoki címet begyűjtő Ferencvároson túl?

A Győr például, szerintünk, nemcsak az eddig megszerzett pontok tekintetében, hanem játékminőségben is előrébb tart jelenleg, mint a Fradi. A struktúra már kész, a kérdés a keret mélysége. Borbély Balázs ETO-ja modern, dinamikus futballt játszik – olyat, ami nemzetközi kontextusban is értelmezhető.

Zalaegerszegen azt látni, hogy hat hét alatt is lehet identitást teremteni.

Nem csak egy üres ígéret volt, hogy a ZTE a jövő csapata, Nuno Campos rövid idő alatt felismerhető játékot és önbizalmat adott egy extrém fiatal keretnek.

Jelenleg a Debrecen áll a harmadik helyen az ETO és a Fradi mögött, a címvédőt épp megverte a legutóbbi fordulóban, bár a Lokinál azt láthatjuk, amikor az eredmény megelőzi a játékot.

Ez egy szélsőséges felülteljesítés

– hangzik el az adásban a debreceniek szereplése kapcsán, ugyanis a tabella harmadik helye mögött jócskán mínuszos xG-különbség és fenntarthatatlan számok állnak.

Nem maradhat ki a topliga sem az adásból, ezúttal a botladozó Real Madrid kerül fókuszba, ahol sokszor a győzelem sem elég, mert annak mikéntje is számít. A Real egy olyan klub, ahol bajnoki cím után is menesztettek már edzőt, ha nem tetszett a stílus, és eddig azt látni, hogy Xabi Alonso elképzelései nem biztos, hogy illenek madridiak kultúrájához. Florentino Pérezzel az elnöki székben továbbra is ez a világ legnagyobb futball-show-ja.