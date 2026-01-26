Hová tűnt a futball? – ezért ijesztően rosszak idén a Premier League-meccsek

Az idei szezonra mintha eltolódott volna a meccsek súlypontja: nyílt játékból egyre nehezebb minőségi helyzeteket teremteni, miközben a rögzített szituációk aránya és jelentősége látványosan felértékelődött. A friss Ziccerben azt boncolgattuk, hogyan optimalizálják a klubok a pontrúgásokat adat- és videóalapon, miért kerülhet egy pontrúgásedző a legjobb igazolások logikájába, és milyen taktikai ellenreakciók jöhetnek erre – a csatárprofiloktól a „dupla tízes” irányába. A végén marad a nagy kérdés: átmeneti korszakot látunk, vagy tényleg kiszáradt a játék a Premier League-ben?

A Ziccer legújabb epizódjában Brodarics Tamás, a Score Training System szakmai vezetője segített nekünk megérteni, mi történik a futballban a szemünk előtt: miközben minden csapat adatot elemez, nyílt játékból egyre kevesebb a lövés és a gól. Tényleg a pontrúgások jelentik a játék jövőjét? És milyen játékost kell képezned (vagy megvenned), ha holnap is nyerni akarsz? A műsor fő témái és erős állításai: Apadnak a Premier League-ben az akcióból kialakított helyzetek: miközben nő a pontrúgások súlya, a nyílt játékból kialakított minőség és helyzetteremtés több csapatnál látványosan visszaesett. De miért?

A pontrúgás lett a modern futball leghatékonyabb fejlesztési területe : a sűrű versenynaptár mellett kevesebb edzésből is nagyobb javulás érhető el rögzített helyzeteknél, mint nyílt játékban.

Adatlogika a háttérben : a rögzített szituációkból statisztikailag nagyobb a gólesély, ezért racionális klubstratégia lett erre „optimalizálni".

Az Arsenal-minta : látványos az összefüggés a csapat pontrúgásból szerzett góljai és a meccsek megnyerése között – mit árul el ez a mai topfutballról?

A 9-es poszt dilemmája : óriási pénzek mennek el klasszikus csatárokra, mégis sokszor izolálódnak, kevés az érintésük, és nem termelik a várt gólmennyiséget.

Jöhet a reakció : a beszélgetés egyik központi felvetése, hogy a következő hullámban felértékelődhet a „Kane-típusú" csatár, aki visszalép, összjátékot teremt, irányít , és nem csak befejez.

Harry Kane mint prototípus : a műsor részletesen kibontja, hogyan lesz valaki egyszerre gólgép és játékszervező. Labda nélküli mozgások, vakoldali indulások, a védekezés „olvasása".

„Miért áll mindig jó helyen Kane?" : nem ösztön, hanem tudatos pásztázás és időzítés, ami a védők tekintetéhez, mozgásához igazodik.

Lennart Karl esete a Real Madriddal : mit kezd egy topklub kommunikációja azzal, amikor egy tinédzser a legnagyobb riválisról beszél, és mi marad meg a közönségben az „eltussolás" után is?

Miért könnyebb a tehetségeknek Németországban? Szervezett kiválasztási és fejlesztési rendszer, iparági logika, és a kontraszt, hogy mennyire „véletlen-alapú" tud lenni ugyanez másutt. Mondjuk itthon.

Szervezett kiválasztási és fejlesztési rendszer, iparági logika, és a kontraszt, hogy mennyire „véletlen-alapú” tud lenni ugyanez másutt. Mondjuk itthon. Sportnyelvújítás: te használnád a box-to-box helyett az egészpályás középpályás kifejezést? Mi nem, azt is elmondjuk, miért.