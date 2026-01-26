arsenalbrodarics tamásharry kanehonvéd
Ziccer

Hová tűnt a futball? – ezért ijesztően rosszak idén a Premier League-meccsek

admin Kele János
admin Kálnoki Kis Attila
2026. 01. 26. 19:03
Az idei szezonra mintha eltolódott volna a meccsek súlypontja: nyílt játékból egyre nehezebb minőségi helyzeteket teremteni, miközben a rögzített szituációk aránya és jelentősége látványosan felértékelődött. A friss Ziccerben azt boncolgattuk, hogyan optimalizálják a klubok a pontrúgásokat adat- és videóalapon, miért kerülhet egy pontrúgásedző a legjobb igazolások logikájába, és milyen taktikai ellenreakciók jöhetnek erre – a csatárprofiloktól a „dupla tízes” irányába. A végén marad a nagy kérdés: átmeneti korszakot látunk, vagy tényleg kiszáradt a játék a Premier League-ben?

A Ziccer legújabb epizódjában Brodarics Tamás, a Score Training System szakmai vezetője segített nekünk megérteni, mi történik a futballban a szemünk előtt: miközben minden csapat adatot elemez, nyílt játékból egyre kevesebb a lövés és a gól. Tényleg a pontrúgások jelentik a játék jövőjét? És milyen játékost kell képezned (vagy megvenned), ha holnap is nyerni akarsz?

A műsor fő témái és erős állításai:

  • Apadnak a Premier League-ben az akcióból kialakított helyzetek: miközben nő a pontrúgások súlya, a nyílt játékból kialakított minőség és helyzetteremtés több csapatnál látványosan visszaesett. De miért?
  • A pontrúgás lett a modern futball leghatékonyabb fejlesztési területe: a sűrű versenynaptár mellett kevesebb edzésből is nagyobb javulás érhető el rögzített helyzeteknél, mint nyílt játékban.
  • Adatlogika a háttérben: a rögzített szituációkból statisztikailag nagyobb a gólesély, ezért racionális klubstratégia lett erre „optimalizálni”.
  • Az Arsenal-minta: látványos az összefüggés a csapat pontrúgásból szerzett góljai és a meccsek megnyerése között – mit árul el ez a mai topfutballról?
  • A 9-es poszt dilemmája: óriási pénzek mennek el klasszikus csatárokra, mégis sokszor izolálódnak, kevés az érintésük, és nem termelik a várt gólmennyiséget.
  • Jöhet a reakció: a beszélgetés egyik központi felvetése, hogy a következő hullámban felértékelődhet a „Kane-típusú” csatár, aki visszalép, összjátékot teremt, irányít, és nem csak befejez.
  • Harry Kane mint prototípus: a műsor részletesen kibontja, hogyan lesz valaki egyszerre gólgép és játékszervező. Labda nélküli mozgások, vakoldali indulások, a védekezés „olvasása”.
  • „Miért áll mindig jó helyen Kane?”: nem ösztön, hanem tudatos pásztázás és időzítés, ami a védők tekintetéhez, mozgásához igazodik.
  • Lennart Karl esete a Real Madriddal: mit kezd egy topklub kommunikációja azzal, amikor egy tinédzser a legnagyobb riválisról beszél, és mi marad meg a közönségben az „eltussolás” után is?
  • Miért könnyebb a tehetségeknek Németországban? Szervezett kiválasztási és fejlesztési rendszer, iparági logika, és a kontraszt, hogy mennyire „véletlen-alapú” tud lenni ugyanez másutt. Mondjuk itthon.
  • Sportnyelvújítás: te használnád a box-to-box helyett az egészpályás középpályás kifejezést? Mi nem, azt is elmondjuk, miért.

Kapásból, a léc alá.
A topfutball történései szórakoztató mélyelemzésben. Laikusoknak receptre, megszállott fanatikusoknak vény nélkül.
Ziccer
