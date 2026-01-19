Tóth Alex őrült szintugrása: lehet-e az NB I-ből berobbanni a Premier League-be?

Borbély Imre adatelemző segítségével a botrányos Afrikai Nemzetek Ligája-döntővel kezdtünk, amelyre még biztosan sokáig emlékezni fogunk. Egy 90+24. perces tizenegyes, egy rosszul kivitelezett panenka, levonuló játékosok és megkérdőjelezhető bírói döntések:

mi történt valójában a Marokkó–Szenegál fináléban, és mennyire volt igazságos a végkimenetel?

Szót ejtettünk arról is, milyen, amikor egy játékos megment egy döntőt, azaz miért volt kulcsfontosságú Sadio Mané szerepe abban, hogy a mérkőzés végül befejeződött, és mit árul el mindez a sportemberi nagyságról.

És körbejártuk, hogy vajon miért döntöttek úgy, hogy az Afrikai Nemzetek Kupáját négyévente rendezik meg. Kinek kedvez ez valójában: az afrikai szurkolóknak, a játékosoknak – vagy az európai klubfutballnak?

Tóth Alex: NB I-ből a Premier League-be

Mennyire ritka, szinte példátlan átigazolásról beszélünk? Mit mondanak a számok, az adatok és a „szemteszt” egy magyar játékos esélyeiről a világ legerősebb bajnokságában?

Mit lehet – és mit nem – elvárni egy ilyen ugrás után?

Miért kell türelem, hogyan néz ki egy reális beilleszkedési folyamat, és miért nem bukás, ha az első hónapok nehézkesek?

A játékos vagy az edző dönt? – Xabi Alonso madridi bukása

Valóban az eredmények miatt menesztették a baszk edzőt? Vagy inkább hatalmi konfliktusok, öltözői dinamikák és klubvezetői döntések állnak a háttérben? Miért buknak meg sorra a „modern” edzők a topkluboknál? Maresca, Amorim, Alonso: mi a közös bennük, és mit árul el sorsuk a mai elitfutball működéséről? Ki viszi el a sarat – és ki dönt a háttérben?

Miért a vezetőedző áll mindig a reflektorfényben, miközben a valódi döntések gyakran máshol születnek?