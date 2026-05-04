ferencvárosferencváros németh lászló lajoslabdarúgó nb imariano gómez
Ziccer

Mi lesz a Fradival a választások után?

admin Kálnoki Kis Attila
admin Kele János
2026. 05. 04. 18:58
Négy hónap után máris állampolgárságot kapott a Fradi téli argentin szerzeménye, Mariano Gómez, aki az Újpest elleni derbin a magyarszabályba is beleszámított. A klub szerint minden szabályos – de vajon megfelel-e mindez annak a szellemiségnek, amely mentén eddig az állam támogatta a futballt Magyarországon? Németh Zoltán Lajossal, a C-közép Facebook-oldal alapítójával nemcsak a Gómez-ügyet boncoltuk, hanem azt is, hogy a kormányváltás után valójában mi változhat a Ferencváros körül.
  • Szoboszlai Dominik és a válogatott társaság. A Manchester United elleni gól és gólpassz után Szoboszlai mindkét mutatóban tíz fölé lépett a Premier League-ben – ezzel azon három játékos egyike lett, akinek egyszerre van legalább tíz gólja és tíz gólpassza az idei bajnoki szezonban.
  • Tóth Balázs és a Blackburn. A játékostársak az év játékosának választották, a kapusedző szerint Premier League-szintű kapus válhat belőle – de maradjon-e még egy évet a Championshipben, vagy most kell eladni?
  • PSG–Bayern 5-4: a Bajnokok Ligája történetének egyik legjobb meccse apropóján az adás azt a kérdést is körbejárja, amit Arteta, az Arsenal edzője vetett fel: valóban számít-e, hogy kinek mennyi játékperc van a lábában a szezon végén, vagy ez csak egy jól hangzó magyarázat?
  • A holland állampolgársági jogvita. Egy indonéz válogatott futballista miatt 133 mérkőzést érintő jogvita robbant ki a holland bajnokságban, mert aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, elveszti a hollandot, így viszont munkavállalási engedély kellene számára a játékhoz. Mi lesz a megoldás?
  • Mariano Gómez és a kiskapu. A Ferencváros téli igazolása négy hónap alatt megkapta a magyar állampolgárságot, és már magyarként léphetett pályára az Újpest elleni derbin. A klub szerint minden jogszerű, de a jogszabály szövege és szelleme között akkora a távolság, hogy szinte kiüti a szemünk. Mit mond pontosan a honosítási törvény?
  • Ki fizet, és ki kap cserébe? Az állam másfél évtizede tölt milliárdokat a magyar futball utánpótlásába, most pedig azt kéri, hogy a kinevelt játékosok ténylegesen pályára is kerüljenek. A Fradi ezt egy gyorsított honosítással oldotta meg. Mit üzen mindez? És vajon az akadémiai pénzek valóban az akadémiákon kerültek-e elköltésre?
  • Kubatov Gábor marad? Hiába változik meg az ország politikai vezetése, egy civil egyesület elnökét nem lehet leváltani pusztán azért, mert megváltozik a széljárás. Az adás vendége szerint Kubatov Gábor ugyanazzal a párttitkári logikával vezeti a Fradit, amellyel a hatalom mindig is közelített a klubhoz, és ez a logika nem kormányváltásoktól függ.
  • Győr vagy Fradi? Az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa.

Kapásból, a léc alá.
A topfutball történései szórakoztató mélyelemzésben. Laikusoknak receptre, megszállott fanatikusoknak vény nélkül.
A pénz nem elég: mi a baj valójában a magyar futball utánpótlásával?
Pánikban a magyar futball a választás után – de miért?
Merre tovább, Rossi-csapat?
Robbie Keane: vak vagy bátor?
Dilettantizmus, sakkfigurák, állami pénz – mi folyik Diósgyőrben?
Szalai Ádám vs. fradisták – kinek van igaza?
Miért nem termékenyít meg itthon senkit a Fradi sikere?
Egri Viktor: Vinícius a futball Martin Luther Kingje
A szabály rossz vagy a bíró hülye?
A szurkolónak egyetlen eszköze van: távol marad – működhet a diósgyőri bojkott?
Tyúk és a tojás esete az NB I-ben: vitatható ítéletektől lesz feszült egy rangadó, vagy a feszültségből jön a vitatható ítélet?
Hová tűnt a futball? - ezért ijesztően rosszak idén a Premier League-meccsek
Tóth Alex őrült szintugrása: lehet-e az NB I-ből berobbanni a Premier League-be?
Tóth Alex: miért nem a Lazio a jó döntés?
„Eladjuk, mint a szél” – mi történt a Fradin belül Varga Barnabás ügyében?
Dárdai Újpesten: a MOL jokerkártyája, vagy valódi esély a felzárkózásra?
Tényleg előrébb jár játékban a Győr a Fradihoz képest?
A sztori, amit senki nem mond el Szoboszlaiékról: mi történik valójában a Liverpoolnál?
Kivel harcol Csányi Sándor?
„Repülés közben szereljük a gépet” – merre tart valójában a magyar futball?
Legfrissebb epizódok
Mi lesz a Fradival a választások után?
Ziccer
Orbán a lúzereket tolja be a frakcióba?
Háromharmad
Hogyan hozza haza Magyar Péter az uniós pénzeket?
Föld/osztás
Lesz csörte Magyar Péter és az EU között – Móró Tamás a Bázishatásban
Bázishatás
Háromharmad
Orbán a lúzereket tolja be a frakcióba?
Háromharmad
Napirend után: Bosszú vagy elszámoltatás?
Háromharmad
Milyen kormányt rak össze Magyar Péter?
Háromharmad
Napirend után: Kattan bilincs fideszes csuklón?
Háromharmad
Della
„Kokárdát tűztem magamra a választás után” – az Erste Bank vezére a Dellában
Della
Eltűnhet a Fidesz? – Oszkó Péter a Dellában
Della
„Ez volt az utolsó tanácsom Orbán Viktornak” – Csaba László a Dellában
Della
Rossz hír a vagyonmenekítőknek: Dubajnak annyi
Della
Első kézből
József Attila: „Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam”
Első kézből
A Szoboszlai-sztori: „Vattában felnőtt gyerekből nem lesz világklasszis”
Első kézből
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Első kézből
Ziccer
Mi lesz a Fradival a választások után?
Ziccer
A pénz nem elég: mi a baj valójában a magyar futball utánpótlásával?
Ziccer
Pánikban a magyar futball a választás után – de miért?
Ziccer
Merre tovább, Rossi-csapat?
Ziccer
Buksó
drMáriás: Selymes diktatúrában születtem és nevelkedtem, mára megint egy diktatúraszerű világban élek
Buksó
Móricz Zsigmond bálványimádók áldozata lett, és műfenyő volt az első magyar karácsonyfa
Buksó
Szabó T. Anna: Nem az elfojtás és a szégyen érdekel, hanem a függés
Buksó
Bognár Péter: Az elején az ember ír verseket a szexről, aztán idősebb korában pápa lesz
Buksó
Filéző
Hogyan kattantunk rá a cukorra, és mennyire kell félnünk tőle?
Filéző
A krumpli valójában nem hizlal, de akkor miért olyan rossz a píárja?
Filéző
Miért nem jó, ha kolbászon élünk? Egyáltalán mennyi húst ettek az elődeink?
Filéző
Miért ne fetisizáljuk az olívaolajat? Talál-e kihívást egy Michelin-csillagos séf a zsíros deszkában?
Filéző
Reklámszünet
„Olyan nem lesz, hogy nálunk nem lesznek pénztárosok az üzletekben”
Reklámszünet
„Független piaci szereplőként, állami megrendelések nélkül a magyar piacon elértük a tetőt”
Reklámszünet
„Az ember akár 120 évig is tud élni jó egészségben”
Reklámszünet
Mit adhat a kólareklámnak a mesterséges intelligencia?
Reklámszünet
Zöldövezet
Véget ért az El Niño, mégis forró évnek nézünk elébe
Zöldövezet
Magyarország miatt bukott el a világ legambíciózusabb természetvédelmi törvénye
Zöldövezet
Elsüllyed és kiszárad a húszmilliós nagyváros
Zöldövezet
Hideg télre már egyáltalán nem számíthatunk Magyarországon
Zöldövezet
Nincs rá szó
Nádas Péter: A gyászbeszéd egy szerelmi vallomás
Nincs rá szó
„Ez egy szomorú sikerélmény” – életvégi ápolók az utolsó időkről
Nincs rá szó
Nádas Péter: Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, és ez a két barom orvos visszahoz
Nincs rá szó
Egy gyermeket elveszteni abnormális dolog, nincs is szavunk rá
Nincs rá szó
Szintén zenész
Egy jó dumától izgalmas lehet egy dalrészlet TikTokon, de attól még nem feltétlenül jó szám
Szintén zenész
Mennyit lehet keresni a koncertekkel és hogyan kell bekerülni a fesztiválokra?
Szintén zenész
„Nem tudunk elég hálásak lenni az EDDA-nak és Zámbó Jimmynek”
Szintén zenész
„Csak úgy ösztönösen megosztottuk azt, hogy éppen miben vagyunk”
Szintén zenész
Europoli
Tényleg beleszólhatnak az uniós állampolgárok, hogy legyen-e Magyarországnak vétójoga?
Europoli
Sosem hallott róla, de miatta lett ilyen az Európai Parlament
Europoli
Ha van tét, Orbán nem vétózik
Europoli
Ha valaki új Malévot szeretne csinálni, ez lenne rá a tökéletes alkalom
Europoli
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Ötkarikás szemek
„Nagyon kijárt már egy olimpiai érem a női vízilabdának”
Ötkarikás szemek
„Anya, mikor ér már véget az a hülye olimpia?!”
Ötkarikás szemek
„Szépen belesétáltunk a görögök utcájába”
Ötkarikás szemek
Rendszerváltás30
Szénási Sándor: Ebben az országban soha többet nem lesz cenzúra. Ezt mondtam akkor, én idióta!
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Rendszerváltás30
Utálatos bulinak éltem meg a legnagyobb koncertünket – Nagy Feró a rendszerváltásról
Rendszerváltás30
Betlen János: Vittem Orbánt a Trabantomban az állapotos feleségével, és a Fideszről kérdezett
Rendszerváltás30
Kilépők
„Tragédiának élem meg, amit Magyarországgal művelnek”
Kilépők
„Gyermekeink legjobb barátainak két anyukájuk van”
Kilépők
„Itt lett belőlem százszázalékos anyuka”
Kilépők
„Meglepett, hogy itt mindenki sír, mindenki elérzékenyül”
Kilépők
Szerintem
Rónai Egon: Az embereket nem a nagypolitika, hanem a saját életük érdekli
Szerintem
Jordán Tamás: Ha betartjuk a szabályokat, a járvány ideje harmadával csökkenhet
Szerintem
Till Attila: Most még lazításnak fogjuk fel az otthonlétet, majd az lesz érdekes, ha megunjuk
Szerintem
Ördög Nóra: Meg kellett harcoljak azért, hogy egy szinten legyek a férfi műsorvezetőkkel
Szerintem
Bárkiből valaki
Bojár Gábor: A hiúság nem egy rossz motiváció
Bárkiből valaki
Oszkó Péter: Pont az ellenkezője történik, mint 2008-ban
Bárkiből valaki
Balogh Levente: Gyakran még a józan észt is átírtam
Bárkiből valaki
Kürti Sándor: Az ötlet egy százaléknál is kevesebbet ér
Bárkiből valaki
Sorozatlövő
Gera Marina: Egy nemzetközi díj után is jöhet depresszió
Sorozatlövő
Mécs Mónika: Kértem Enyedi Ildikót, nehogy kivágja a kedvenc snittemet
Sorozatlövő
Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező
Sorozatlövő
Hámori Barbara: A Drága örökösöket imádja a néző, és nem utálja a kritika sem
Sorozatlövő
Határsértők
Akkora változás történt Amerikában, amit már talán visszafordítani sem lehet
Határsértők
Egyetlen emberen múlt, hogy most tele van a világ magyar autótervezőkkel
Határsértők
Az emberi evolúció következő foka az, hogy eggyé válunk a gépekkel
Határsértők
Krusovszky Dénes: Ha már Nagy Imre is túl bonyolult, akkor nehéz arról beszélni, hogy '56-nak voltak árnyoldalai is
Határsértők
Túlzottan a lexikális tudásra épített, tárgyi hiba is volt benne – szakértővel elemeztük a 2026-os magyarérettségit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik