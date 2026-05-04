Mi lesz a Fradival a választások után?

Négy hónap után máris állampolgárságot kapott a Fradi téli argentin szerzeménye, Mariano Gómez, aki az Újpest elleni derbin a magyarszabályba is beleszámított. A klub szerint minden szabályos – de vajon megfelel-e mindez annak a szellemiségnek, amely mentén eddig az állam támogatta a futballt Magyarországon? Németh Zoltán Lajossal, a C-közép Facebook-oldal alapítójával nemcsak a Gómez-ügyet boncoltuk, hanem azt is, hogy a kormányváltás után valójában mi változhat a Ferencváros körül.

Szoboszlai Dominik és a válogatott társaság. A Manchester United elleni gól és gólpassz után Szoboszlai mindkét mutatóban tíz fölé lépett a Premier League-ben – ezzel azon három játékos egyike lett, akinek egyszerre van legalább tíz gólja és tíz gólpassza az idei bajnoki szezonban.

Tóth Balázs és a Blackburn. A játékostársak az év játékosának választották, a kapusedző szerint Premier League-szintű kapus válhat belőle – de maradjon-e még egy évet a Championshipben, vagy most kell eladni?

PSG–Bayern 5-4: a Bajnokok Ligája történetének egyik legjobb meccse apropóján az adás azt a kérdést is körbejárja, amit Arteta , az Arsenal edzője vetett fel: valóban számít-e, hogy kinek mennyi játékperc van a lábában a szezon végén, vagy ez csak egy jól hangzó magyarázat?

A holland állampolgársági jogvita. Egy indonéz válogatott futballista miatt 133 mérkőzést érintő jogvita robbant ki a holland bajnokságban, mert aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, elveszti a hollandot, így viszont munkavállalási engedély kellene számára a játékhoz. Mi lesz a megoldás?

Mariano Gómez és a kiskapu. A Ferencváros téli igazolása négy hónap alatt megkapta a magyar állampolgárságot, és már magyarként léphetett pályára az Újpest elleni derbin. A klub szerint minden jogszerű, de a jogszabály szövege és szelleme között akkora a távolság, hogy szinte kiüti a szemünk. Mit mond pontosan a honosítási törvény?

Ki fizet, és ki kap cserébe? Az állam másfél évtizede tölt milliárdokat a magyar futball utánpótlásába, most pedig azt kéri, hogy a kinevelt játékosok ténylegesen pályára is kerüljenek. A Fradi ezt egy gyorsított honosítással oldotta meg. Mit üzen mindez? És vajon az akadémiai pénzek valóban az akadémiákon kerültek-e elköltésre?

Kubatov Gábor marad? Hiába változik meg az ország politikai vezetése, egy civil egyesület elnökét nem lehet leváltani pusztán azért, mert megváltozik a széljárás. Az adás vendége szerint Kubatov Gábor ugyanazzal a párttitkári logikával vezeti a Fradit, amellyel a hatalom mindig is közelített a klubhoz, és ez a logika nem kormányváltásoktól függ.

Győr vagy Fradi? Az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa.