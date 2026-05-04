Mi lesz a Fradival a választások után?

- Szoboszlai Dominik és a válogatott társaság. A Manchester United elleni gól és gólpassz után Szoboszlai mindkét mutatóban tíz fölé lépett a Premier League-ben – ezzel azon három játékos egyike lett, akinek egyszerre van legalább tíz gólja és tíz gólpassza az idei bajnoki szezonban.
- Tóth Balázs és a Blackburn. A játékostársak az év játékosának választották, a kapusedző szerint Premier League-szintű kapus válhat belőle – de maradjon-e még egy évet a Championshipben, vagy most kell eladni?
- PSG–Bayern 5-4: a Bajnokok Ligája történetének egyik legjobb meccse apropóján az adás azt a kérdést is körbejárja, amit Arteta, az Arsenal edzője vetett fel: valóban számít-e, hogy kinek mennyi játékperc van a lábában a szezon végén, vagy ez csak egy jól hangzó magyarázat?
- A holland állampolgársági jogvita. Egy indonéz válogatott futballista miatt 133 mérkőzést érintő jogvita robbant ki a holland bajnokságban, mert aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, elveszti a hollandot, így viszont munkavállalási engedély kellene számára a játékhoz. Mi lesz a megoldás?
- Mariano Gómez és a kiskapu. A Ferencváros téli igazolása négy hónap alatt megkapta a magyar állampolgárságot, és már magyarként léphetett pályára az Újpest elleni derbin. A klub szerint minden jogszerű, de a jogszabály szövege és szelleme között akkora a távolság, hogy szinte kiüti a szemünk. Mit mond pontosan a honosítási törvény?
- Ki fizet, és ki kap cserébe? Az állam másfél évtizede tölt milliárdokat a magyar futball utánpótlásába, most pedig azt kéri, hogy a kinevelt játékosok ténylegesen pályára is kerüljenek. A Fradi ezt egy gyorsított honosítással oldotta meg. Mit üzen mindez? És vajon az akadémiai pénzek valóban az akadémiákon kerültek-e elköltésre?
- Kubatov Gábor marad? Hiába változik meg az ország politikai vezetése, egy civil egyesület elnökét nem lehet leváltani pusztán azért, mert megváltozik a széljárás. Az adás vendége szerint Kubatov Gábor ugyanazzal a párttitkári logikával vezeti a Fradit, amellyel a hatalom mindig is közelített a klubhoz, és ez a logika nem kormányváltásoktól függ.
- Győr vagy Fradi? Az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa.
Négy hónap után máris állampolgárságot kapott a Fradi téli argentin szerzeménye, Mariano Gómez, aki az Újpest elleni derbin a magyarszabályba is beleszámított. A klub szerint minden szabályos – de vajon megfelel-e mindez annak a szellemiségnek, amely mentén eddig az állam támogatta a futballt Magyarországon? Németh Zoltán Lajossal, a C-közép Facebook-oldal alapítójával nemcsak a Gómez-ügyet boncoltuk, hanem azt is, hogy a kormányváltás után valójában mi változhat a Ferencváros körül.
Első kézből
Buksó
drMáriás: Selymes diktatúrában születtem és nevelkedtem, mára megint egy diktatúraszerű világban élek
Filéző
Reklámszünet
Nincs rá szó
Szintén zenész
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Szerintem
Sorozatlövő
Határsértők
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!