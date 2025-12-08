arne slotbéres attilaliverpoolmohamed szalah
Ziccer

A sztori, amit senki nem mond el Szoboszlaiékról: mi történik valójában a Liverpoolnál?

admin Kálnoki Kis Attila
admin Kele János
2025. 12. 08. 18:57
Felrobbant a puskaporos hordó Liverpoolban: Mohamed Szalah nyíltan nekiment Arne Slottnak, miközben a klub átigazolási és öltözői döntései is egyre nagyobb káoszt mutatnak. Mi történt valójában a háttérben, hogyan jutott idáig a csapat, és mit jelent mindez Szoboszlai Dominik számára? Ebben az adásban mindent összerakunk – szurkolói illúzióktól a vezetői hibákig.

A legfrissebb Ziccerben Béres Attilával, a népszerű Poolbarátok szurkolói blog szerkesztőjével beszéltük meg, mi vezetett a Szalah-Slot konfliktus eszkalálódásáig Liverpoolban. A Liverpoolnál hónapok óta gyülemlő feszültség egy látványos pillanatban robbant: az elmúlt meccseken kispadra szoruló egyiptomi támadó a Leeds elleni döntetlen után olyan nyilatkozatot adott, amely egyszerre rengette meg a klub vezetői hierarchiáját és a szurkolói világot.

  • Hogyan jut el egy ikonikus játékos a nyilvános konfrontációig?
  • Milyen szerepe van ebben az új edzőnek, Arne Slotnak?
  • Hogyan billenhet meg egy eddig stabilnak hitt klub belső egyensúlya?

A beszélgetés több tucat, ritkán tárgyalt összefüggést bont ki – a taktikai problémáktól a vezetői kommunikációig, a sztárjátékosok státuszának kezelésétől a szurkolói elvárásokig. Szóba került, hogy az elmúlt években megszokott precizitás megbicsaklott a klubnál, és az is, hol csúszhat el egy „adatvezérelt” klub, amikor egyszerre akar megújulni és megtartani legendákat.

Az adás végén pedig terítékre kerülnek a magyar sportsajtóban terjedő Liverpool-narratívák is:

  • Hogyan torzulnak az itthoni hírek, ha egy forrásra épül az egész ökoszisztéma?
  • Miért nehéz különválasztani a szurkolói lelkesedést és az újságírói felelősséget?
  • Hogyan próbálja a Poolbarátok közössége kiegyensúlyozni az objektív elemzést és a szenvedélyt?
  • Miért kulcsfontosságú eleme az újságírói logikának a felelősség?
Kapcsolódó
Mohamed Szalah, a Liverpool játékosa a Leeds United és a Liverpool közötti Premier League-mérkőzés előtti bemelegítésen az Elland Road stadionban, 2025. december 6-án, Leedsben, Angliában.
„Elfogadhatatlan volt a nyilatkozata” – ha Rooney-n múlna, Szalah kikerülne a csapatból
A korábbi csatár szerint Arne Slotnak most kell megmutatnia, ki a főnök.
Kapásból, a léc alá.
A topfutball történései szórakoztató mélyelemzésben. Laikusoknak receptre, megszállott fanatikusoknak vény nélkül.
Kivel harcol Csányi Sándor?
„Repülés közben szereljük a gépet” – merre tart valójában a magyar futball?
Öt gól egy futballgyilkos ír csapattól? Valami nagyon félrement a magyar futballban
A futball két arca: a spanyol alaposság és a magyar káosz
Szoboszlai Dominikban minden megvan ahhoz, hogy világmárka legyen belőle
Munka van, nem titok – a Szoboszlai-sztori, ahogy még nem hallottad
„Szijjártó Péter az a cowboy, aki előbb lő, aztán kérdez" - Ziccer a Fradi vonatos balhéjáról és az Újpest pokoljárásáról
Szoboszlait is elrontja Slot? Mi történik Liverpoolban?
Nem félünk a világelittől – mérlegen a magyar válogatott vb-selejtezői
A Newcastle az idióta vagy Rummenigge?
Tényleg tönkreteszi a Fradit az ötmagyaros szabály?
Bogdán Ádám: A magyar futballnak most kellene észszerűen építkeznie
Szoboszlai hatosban: mit veszít és mit nyer a válogatott?
Vb-selejtező: hozott, vagy vitt inkább Dibusz Dénes az írek ellen?
Szoboszlai vagy Tóth Alex: kié a hét magyar gólja Európában?
Mit tud a Győr, amivel az összes többi magyar focicsapat előtt jár?
Vízhordó vagy kulcsember – mi lesz Szoboszlai szerepe az új Liverpoolban?
Hiszti vagy jogos kritikák – mi van az NB I-es magyarszabály hátterében?
Mi lesz Szoboszlaival Liverpoolban? – öt dolog, amit már nagyon várunk a következő futballszezonban
VAR, túlzsúfolt meccsnaptár, influenszerek – a modern futball öt legidegesítőbb jelensége
Legfrissebb epizódok
A sztori, amit senki nem mond el Szoboszlaiékról: mi történik valójában a Liverpoolnál?
Ziccer
Súlyos vereségre készül a Fidesz?
Háromharmad
Szent-Iványi István a Dellában: Orbán lett Putyin strómanja?
Della
Szabó T. Anna: Nem az elfojtás és a szégyen érdekel, hanem a függés
Buksó
Háromharmad
Súlyos vereségre készül a Fidesz?
Háromharmad
Napirend után: Meddig mémesítheti Orbán Viktor a családját?
Háromharmad
Orbán Moszkvába, Karácsony a Karmelitába megy, de mikor lesz béke?
Háromharmad
Megszabadíthatja-e Magyar Péter a nemzeti tizenegyet Orbán Viktortól?
Háromharmad
Della
Szent-Iványi István a Dellában: Orbán lett Putyin strómanja?
Della
Sok külföldi látogatót vesztett a Sziget Fesztivál
Della
Latorcai Csaba: Eszünk ágában sincs bedönteni Budapestet
Della
Bod Péter Ákos a K&H-ügyről: félelmet akar kelteni a kormány
Della
Első kézből
A Szoboszlai-sztori: „Vattában felnőtt gyerekből nem lesz világklasszis”
Első kézből
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Első kézből
Elsőre egy ovi sztorija, igazából egy egész falué, de még az is lehet, hogy az egész országé
Első kézből
Ziccer
A sztori, amit senki nem mond el Szoboszlaiékról: mi történik valójában a Liverpoolnál?
Ziccer
Kivel harcol Csányi Sándor?
Ziccer
„Repülés közben szereljük a gépet” – merre tart valójában a magyar futball?
Ziccer
Öt gól egy futballgyilkos ír csapattól? Valami nagyon félrement a magyar futballban
Ziccer
Buksó
Szabó T. Anna: Nem az elfojtás és a szégyen érdekel, hanem a függés
Buksó
Bognár Péter: Az elején az ember ír verseket a szexről, aztán idősebb korában pápa lesz
Buksó
Csepelyi Adrienn: Tudatosan szoktatnak le minket arról, hogy tájszólásban beszéljünk
Buksó
A szülők miatt olvasnak kevesebbet a kisfiúk? És hogy kapott rá a könyvekre Kadarkai Endre?
Buksó
Filéző
Hogyan kattantunk rá a cukorra, és mennyire kell félnünk tőle?
Filéző
A krumpli valójában nem hizlal, de akkor miért olyan rossz a píárja?
Filéző
Miért nem jó, ha kolbászon élünk? Egyáltalán mennyi húst ettek az elődeink?
Filéző
Miért ne fetisizáljuk az olívaolajat? Talál-e kihívást egy Michelin-csillagos séf a zsíros deszkában?
Filéző
Reklámszünet
„Olyan nem lesz, hogy nálunk nem lesznek pénztárosok az üzletekben”
Reklámszünet
„Független piaci szereplőként, állami megrendelések nélkül a magyar piacon elértük a tetőt”
Reklámszünet
„Az ember akár 120 évig is tud élni jó egészségben”
Reklámszünet
Mit adhat a kólareklámnak a mesterséges intelligencia?
Reklámszünet
Zöldövezet
Véget ért az El Niño, mégis forró évnek nézünk elébe
Zöldövezet
Magyarország miatt bukott el a világ legambíciózusabb természetvédelmi törvénye
Zöldövezet
Elsüllyed és kiszárad a húszmilliós nagyváros
Zöldövezet
Hideg télre már egyáltalán nem számíthatunk Magyarországon
Zöldövezet
Nincs rá szó
Nádas Péter: A gyászbeszéd egy szerelmi vallomás
Nincs rá szó
„Ez egy szomorú sikerélmény” – életvégi ápolók az utolsó időkről
Nincs rá szó
Nádas Péter: Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, és ez a két barom orvos visszahoz
Nincs rá szó
Egy gyermeket elveszteni abnormális dolog, nincs is szavunk rá
Nincs rá szó
Szintén zenész
Egy jó dumától izgalmas lehet egy dalrészlet TikTokon, de attól még nem feltétlenül jó szám
Szintén zenész
Mennyit lehet keresni a koncertekkel és hogyan kell bekerülni a fesztiválokra?
Szintén zenész
„Nem tudunk elég hálásak lenni az EDDA-nak és Zámbó Jimmynek”
Szintén zenész
„Csak úgy ösztönösen megosztottuk azt, hogy éppen miben vagyunk”
Szintén zenész
Europoli
Tényleg beleszólhatnak az uniós állampolgárok, hogy legyen-e Magyarországnak vétójoga?
Europoli
Sosem hallott róla, de miatta lett ilyen az Európai Parlament
Europoli
Ha van tét, Orbán nem vétózik
Europoli
Ha valaki új Malévot szeretne csinálni, ez lenne rá a tökéletes alkalom
Europoli
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Ötkarikás szemek
„Nagyon kijárt már egy olimpiai érem a női vízilabdának”
Ötkarikás szemek
„Anya, mikor ér már véget az a hülye olimpia?!”
Ötkarikás szemek
„Szépen belesétáltunk a görögök utcájába”
Ötkarikás szemek
Rendszerváltás30
Szénási Sándor: Ebben az országban soha többet nem lesz cenzúra. Ezt mondtam akkor, én idióta!
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Rendszerváltás30
Utálatos bulinak éltem meg a legnagyobb koncertünket – Nagy Feró a rendszerváltásról
Rendszerváltás30
Betlen János: Vittem Orbánt a Trabantomban az állapotos feleségével, és a Fideszről kérdezett
Rendszerváltás30
Kilépők
„Tragédiának élem meg, amit Magyarországgal művelnek”
Kilépők
„Gyermekeink legjobb barátainak két anyukájuk van”
Kilépők
„Itt lett belőlem százszázalékos anyuka”
Kilépők
„Meglepett, hogy itt mindenki sír, mindenki elérzékenyül”
Kilépők
Szerintem
Rónai Egon: Az embereket nem a nagypolitika, hanem a saját életük érdekli
Szerintem
Jordán Tamás: Ha betartjuk a szabályokat, a járvány ideje harmadával csökkenhet
Szerintem
Till Attila: Most még lazításnak fogjuk fel az otthonlétet, majd az lesz érdekes, ha megunjuk
Szerintem
Ördög Nóra: Meg kellett harcoljak azért, hogy egy szinten legyek a férfi műsorvezetőkkel
Szerintem
Bárkiből valaki
Bojár Gábor: A hiúság nem egy rossz motiváció
Bárkiből valaki
Oszkó Péter: Pont az ellenkezője történik, mint 2008-ban
Bárkiből valaki
Balogh Levente: Gyakran még a józan észt is átírtam
Bárkiből valaki
Kürti Sándor: Az ötlet egy százaléknál is kevesebbet ér
Bárkiből valaki
Sorozatlövő
Gera Marina: Egy nemzetközi díj után is jöhet depresszió
Sorozatlövő
Mécs Mónika: Kértem Enyedi Ildikót, nehogy kivágja a kedvenc snittemet
Sorozatlövő
Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező
Sorozatlövő
Hámori Barbara: A Drága örökösöket imádja a néző, és nem utálja a kritika sem
Sorozatlövő
Határsértők
Akkora változás történt Amerikában, amit már talán visszafordítani sem lehet
Határsértők
Egyetlen emberen múlt, hogy most tele van a világ magyar autótervezőkkel
Határsértők
Az emberi evolúció következő foka az, hogy eggyé válunk a gépekkel
Határsértők
Krusovszky Dénes: Ha már Nagy Imre is túl bonyolult, akkor nehéz arról beszélni, hogy '56-nak voltak árnyoldalai is
Határsértők
Lemondott a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik