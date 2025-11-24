kéri andrás dánielmagyar válogatottorbán viktorpodcast
Ziccer

„Repülés közben szereljük a gépet” – merre tart valójában a magyar futball?

admin Kálnoki Kis Attila
admin Kele János
2025. 11. 24. 18:58
A magyar futball elmúlt 15 éve egyszerre látványos építkezés és fájó hiányérzet története. Infrastruktúrában világklasszis szintre jutottunk, mégis máig keressük a választ arra, mi a saját futballfilozófiánk, hogyan neveljünk több élvonalbeli játékost, és ki mutassa meg az irányt. Meddig tart a szurkoló szenvedélye, és hol kezdődik a döntéshozó felelőssége?

A Ziccer vendége ezúttal Kéri András Dániel, a Juventus Academy utánpótlás edzője volt, aki évek óta az olasz és a nemzetközi futballképzés közegében dolgozik. Innen lát rá arra, hogyan működik a modern európai futball, és miért akadozik mindez Magyarországon. Vele beszéltük át a hazai rendszer 15 éves problémáit — a filozófiátlan képzéstől az infrastruktúra-fetisizmusig —, hogy a beszélgetés második felében eljussunk az olasz futball jelenlegi válságáig és identitáskereséséig is. Végül pedig az is kiderült, hogy hogyan jutott el András elemzése az olasz válogatott szakmai stábjához.

  • A „repülés közben szereljük a gépet” metafora: hogyan épült ki minden infrastruktúra, és mégis hogyan maradt hiány a rendszerben?
  • Miért nincs máig hivatalos dokumentum arról, mi a magyar futballfilozófia, és hogyan kellene játszanunk?
  • Miért nem „12 Szoboszlai”, hanem „12 Schäfer” jelentené az előrelépést a válogatott szintjén?
  • Az ír válogatott példája: karakter, játékminta és identitás — miért hiányzik (ha hiányzik) mindez a magyar csapatból?.
  • Az akadémiák működésének hibái: befektetett milliárdok, mégis alacsony hatékonyság a játékosnevelésben.
  • Orbán Viktor helye az egyenletben: szurkoló vagy döntéshozó? Hol húzódik a felelősség határa?
  • A magyar futballkritika állapota: miért mérgező a „kínban fogant komcsi magyarázkodás” típusú reflex, és miért lenne létfontosságú a szakmai vita?

Mi lesz veled, Olaszország?

  • Arra is kerestük a választ: rendezhetnek-e zsinórban három világbajnokságot is olaszok nélkül?
  • Mi történt Gennaro Gattusóval? Minimális szakmai előrelépés, amit a norvégok 4–1-es milánói pofonja azonnal be is árazott.
  • András személyes szerepe: a friss 20 oldalas elemzése eljutott az olasz válogatott stábjához.
  • Az olasz futball identitásválsága: újhullámos edzők vs. tradicionális olasz védekező és átmenet-fókuszú stílus.
  • Hová tűntek el az olasz világsztárok? Miért nincs ma Del Piero–Baggio–Totti szintű technikai vezér a pályán?
  • Párhuzam Magyarországgal: egy történelmi elágazás helyzete — jó vagy rossz válaszok érkeznek-e a gyorsan változó futballra?
  • A tradicionális olasz identitás megőrzése: miért lenne hiba más nemzetek stílusát másolni, és mit veszíthet Olaszország, ha ezt teszi?
  • Miért fontos a válogatott jelenléte a vb-n, és miért lenne szürreális egy világbajnokság olaszok nélkül, még a 48 csapatos mezőnyben is?
Kapcsolódó
Kele János: Orbán Viktor: mostan újra grundokról álmodom
A miniszterelnök futballpodcastos szereplése nem csak hosszabb volt, mint a vasárnapi írek elleni meccs, de nyomorúságosabb képet is festett a magyar futball jelenlegi állapotáról, mint a mérkőzés.
Kapásból, a léc alá.
A topfutball történései szórakoztató mélyelemzésben. Laikusoknak receptre, megszállott fanatikusoknak vény nélkül.
Öt gól egy futballgyilkos ír csapattól? Valami nagyon félrement a magyar futballban
A futball két arca: a spanyol alaposság és a magyar káosz
Szoboszlai Dominikban minden megvan ahhoz, hogy világmárka legyen belőle
Munka van, nem titok – a Szoboszlai-sztori, ahogy még nem hallottad
„Szijjártó Péter az a cowboy, aki előbb lő, aztán kérdez" - Ziccer a Fradi vonatos balhéjáról és az Újpest pokoljárásáról
Szoboszlait is elrontja Slot? Mi történik Liverpoolban?
Nem félünk a világelittől – mérlegen a magyar válogatott vb-selejtezői
A Newcastle az idióta vagy Rummenigge?
Tényleg tönkreteszi a Fradit az ötmagyaros szabály?
Bogdán Ádám: A magyar futballnak most kellene észszerűen építkeznie
Szoboszlai hatosban: mit veszít és mit nyer a válogatott?
Vb-selejtező: hozott, vagy vitt inkább Dibusz Dénes az írek ellen?
Szoboszlai vagy Tóth Alex: kié a hét magyar gólja Európában?
Mit tud a Győr, amivel az összes többi magyar focicsapat előtt jár?
Vízhordó vagy kulcsember – mi lesz Szoboszlai szerepe az új Liverpoolban?
Hiszti vagy jogos kritikák – mi van az NB I-es magyarszabály hátterében?
Mi lesz Szoboszlaival Liverpoolban? – öt dolog, amit már nagyon várunk a következő futballszezonban
VAR, túlzsúfolt meccsnaptár, influenszerek – a modern futball öt legidegesítőbb jelensége
PSG–Inter: történelmi vereség, tökéletes presszing – és egy kellemetlen magyar mellékszál
Gulácsi visszavonulása a válogatottból – meddig lehet magyar valaki, ha másképp gondolkodik?
Legfrissebb epizódok
„Repülés közben szereljük a gépet” – merre tart valójában a magyar futball?
Ziccer
Megszabadíthatja-e Magyar Péter a nemzeti tizenegyet Orbán Viktortól?
Háromharmad
A Szoboszlai-sztori: „Vattában felnőtt gyerekből nem lesz világklasszis”
Első kézből
Sok külföldi látogatót vesztett a Sziget Fesztivál
Della
Háromharmad
Megszabadíthatja-e Magyar Péter a nemzeti tizenegyet Orbán Viktortól?
Háromharmad
Washingtonban vagy Kőbányán érezte magát komfortosabban Orbán?
Háromharmad
Orbán megsörözteti Trumpot?
Háromharmad
Napirend után: Kinek baj, ha kicsekkolunk a közéletből az AI kampányok miatt?
Háromharmad
Della
Sok külföldi látogatót vesztett a Sziget Fesztivál
Della
Latorcai Csaba: Eszünk ágában sincs bedönteni Budapestet
Della
Bod Péter Ákos a K&H-ügyről: félelmet akar kelteni a kormány
Della
Az intelligens görényezés hozhat áttörést a Mol és a Janaf vitájában
Della
Első kézből
A Szoboszlai-sztori: „Vattában felnőtt gyerekből nem lesz világklasszis”
Első kézből
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Első kézből
Elsőre egy ovi sztorija, igazából egy egész falué, de még az is lehet, hogy az egész országé
Első kézből
Ziccer
„Repülés közben szereljük a gépet” – merre tart valójában a magyar futball?
Ziccer
Öt gól egy futballgyilkos ír csapattól? Valami nagyon félrement a magyar futballban
Ziccer
A futball két arca: a spanyol alaposság és a magyar káosz
Ziccer
Szoboszlai Dominikban minden megvan ahhoz, hogy világmárka legyen belőle
Ziccer
Buksó
Bognár Péter: Az elején az ember ír verseket a szexről, aztán idősebb korában pápa lesz
Buksó
Csepelyi Adrienn: Tudatosan szoktatnak le minket arról, hogy tájszólásban beszéljünk
Buksó
A szülők miatt olvasnak kevesebbet a kisfiúk? És hogy kapott rá a könyvekre Kadarkai Endre?
Buksó
A radiológia, a kardiológia és az onkológia lesznek az egyértelmű győztesei az AI-forradalomnak
Buksó
Filéző
Hogyan kattantunk rá a cukorra, és mennyire kell félnünk tőle?
Filéző
A krumpli valójában nem hizlal, de akkor miért olyan rossz a píárja?
Filéző
Miért nem jó, ha kolbászon élünk? Egyáltalán mennyi húst ettek az elődeink?
Filéző
Miért ne fetisizáljuk az olívaolajat? Talál-e kihívást egy Michelin-csillagos séf a zsíros deszkában?
Filéző
Reklámszünet
„Olyan nem lesz, hogy nálunk nem lesznek pénztárosok az üzletekben”
Reklámszünet
„Független piaci szereplőként, állami megrendelések nélkül a magyar piacon elértük a tetőt”
Reklámszünet
„Az ember akár 120 évig is tud élni jó egészségben”
Reklámszünet
Mit adhat a kólareklámnak a mesterséges intelligencia?
Reklámszünet
Zöldövezet
Véget ért az El Niño, mégis forró évnek nézünk elébe
Zöldövezet
Magyarország miatt bukott el a világ legambíciózusabb természetvédelmi törvénye
Zöldövezet
Elsüllyed és kiszárad a húszmilliós nagyváros
Zöldövezet
Hideg télre már egyáltalán nem számíthatunk Magyarországon
Zöldövezet
Nincs rá szó
Nádas Péter: A gyászbeszéd egy szerelmi vallomás
Nincs rá szó
„Ez egy szomorú sikerélmény” – életvégi ápolók az utolsó időkről
Nincs rá szó
Nádas Péter: Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, és ez a két barom orvos visszahoz
Nincs rá szó
Egy gyermeket elveszteni abnormális dolog, nincs is szavunk rá
Nincs rá szó
Szintén zenész
Egy jó dumától izgalmas lehet egy dalrészlet TikTokon, de attól még nem feltétlenül jó szám
Szintén zenész
Mennyit lehet keresni a koncertekkel és hogyan kell bekerülni a fesztiválokra?
Szintén zenész
„Nem tudunk elég hálásak lenni az EDDA-nak és Zámbó Jimmynek”
Szintén zenész
„Csak úgy ösztönösen megosztottuk azt, hogy éppen miben vagyunk”
Szintén zenész
Europoli
Tényleg beleszólhatnak az uniós állampolgárok, hogy legyen-e Magyarországnak vétójoga?
Europoli
Sosem hallott róla, de miatta lett ilyen az Európai Parlament
Europoli
Ha van tét, Orbán nem vétózik
Europoli
Ha valaki új Malévot szeretne csinálni, ez lenne rá a tökéletes alkalom
Europoli
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Ötkarikás szemek
„Nagyon kijárt már egy olimpiai érem a női vízilabdának”
Ötkarikás szemek
„Anya, mikor ér már véget az a hülye olimpia?!”
Ötkarikás szemek
„Szépen belesétáltunk a görögök utcájába”
Ötkarikás szemek
Rendszerváltás30
Szénási Sándor: Ebben az országban soha többet nem lesz cenzúra. Ezt mondtam akkor, én idióta!
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Rendszerváltás30
Utálatos bulinak éltem meg a legnagyobb koncertünket – Nagy Feró a rendszerváltásról
Rendszerváltás30
Betlen János: Vittem Orbánt a Trabantomban az állapotos feleségével, és a Fideszről kérdezett
Rendszerváltás30
Kilépők
„Tragédiának élem meg, amit Magyarországgal művelnek”
Kilépők
„Gyermekeink legjobb barátainak két anyukájuk van”
Kilépők
„Itt lett belőlem százszázalékos anyuka”
Kilépők
„Meglepett, hogy itt mindenki sír, mindenki elérzékenyül”
Kilépők
Szerintem
Rónai Egon: Az embereket nem a nagypolitika, hanem a saját életük érdekli
Szerintem
Jordán Tamás: Ha betartjuk a szabályokat, a járvány ideje harmadával csökkenhet
Szerintem
Till Attila: Most még lazításnak fogjuk fel az otthonlétet, majd az lesz érdekes, ha megunjuk
Szerintem
Ördög Nóra: Meg kellett harcoljak azért, hogy egy szinten legyek a férfi műsorvezetőkkel
Szerintem
Bárkiből valaki
Bojár Gábor: A hiúság nem egy rossz motiváció
Bárkiből valaki
Oszkó Péter: Pont az ellenkezője történik, mint 2008-ban
Bárkiből valaki
Balogh Levente: Gyakran még a józan észt is átírtam
Bárkiből valaki
Kürti Sándor: Az ötlet egy százaléknál is kevesebbet ér
Bárkiből valaki
Sorozatlövő
Gera Marina: Egy nemzetközi díj után is jöhet depresszió
Sorozatlövő
Mécs Mónika: Kértem Enyedi Ildikót, nehogy kivágja a kedvenc snittemet
Sorozatlövő
Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező
Sorozatlövő
Hámori Barbara: A Drága örökösöket imádja a néző, és nem utálja a kritika sem
Sorozatlövő
Határsértők
Akkora változás történt Amerikában, amit már talán visszafordítani sem lehet
Határsértők
Egyetlen emberen múlt, hogy most tele van a világ magyar autótervezőkkel
Határsértők
Az emberi evolúció következő foka az, hogy eggyé válunk a gépekkel
Határsértők
Krusovszky Dénes: Ha már Nagy Imre is túl bonyolult, akkor nehéz arról beszélni, hogy '56-nak voltak árnyoldalai is
Határsértők
Orbán a Szőlő utcai bűncselekményekről: Ami engem jobban aggaszt, az a rendőrség, hogy miért nem léptek fel hatékonyan
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik