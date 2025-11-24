„Repülés közben szereljük a gépet” – merre tart valójában a magyar futball?

A Ziccer vendége ezúttal Kéri András Dániel, a Juventus Academy utánpótlás edzője volt, aki évek óta az olasz és a nemzetközi futballképzés közegében dolgozik. Innen lát rá arra, hogyan működik a modern európai futball, és miért akadozik mindez Magyarországon. Vele beszéltük át a hazai rendszer 15 éves problémáit — a filozófiátlan képzéstől az infrastruktúra-fetisizmusig —, hogy a beszélgetés második felében eljussunk az olasz futball jelenlegi válságáig és identitáskereséséig is. Végül pedig az is kiderült, hogy hogyan jutott el András elemzése az olasz válogatott szakmai stábjához.

A „repülés közben szereljük a gépet” metafora: hogyan épült ki minden infrastruktúra, és mégis hogyan maradt hiány a rendszerben?

Miért nincs máig hivatalos dokumentum arról, mi a magyar futballfilozófia, és hogyan kellene játszanunk?

Miért nem „12 Szoboszlai”, hanem „12 Schäfer” jelentené az előrelépést a válogatott szintjén?

Az ír válogatott példája: karakter, játékminta és identitás — miért hiányzik (ha hiányzik) mindez a magyar csapatból?.

Az akadémiák működésének hibái: befektetett milliárdok, mégis alacsony hatékonyság a játékosnevelésben.

Orbán Viktor helye az egyenletben: szurkoló vagy döntéshozó? Hol húzódik a felelősség határa?

A magyar futballkritika állapota: miért mérgező a „kínban fogant komcsi magyarázkodás” típusú reflex, és miért lenne létfontosságú a szakmai vita?

Mi lesz veled, Olaszország?

Arra is kerestük a választ: rendezhetnek-e zsinórban három világbajnokságot is olaszok nélkül?

Mi történt Gennaro Gattusóval? Minimális szakmai előrelépés, amit a norvégok 4–1-es milánói pofonja azonnal be is árazott.

András személyes szerepe: a friss 20 oldalas elemzése eljutott az olasz válogatott stábjához.

Az olasz futball identitásválsága: újhullámos edzők vs. tradicionális olasz védekező és átmenet-fókuszú stílus.

Hová tűntek el az olasz világsztárok? Miért nincs ma Del Piero–Baggio–Totti szintű technikai vezér a pályán?

Párhuzam Magyarországgal: egy történelmi elágazás helyzete — jó vagy rossz válaszok érkeznek-e a gyorsan változó futballra?

A tradicionális olasz identitás megőrzése: miért lenne hiba más nemzetek stílusát másolni, és mit veszíthet Olaszország, ha ezt teszi?

Miért fontos a válogatott jelenléte a vb-n, és miért lenne szürreális egy világbajnokság olaszok nélkül, még a 48 csapatos mezőnyben is?