Szoboszlai gólja és gólpassza is kevés volt a rangadón

Nagyszerűen kezdett a ManUnited, amely már a 6. percben megszerezte a vezetést, Matheus Cunha első lövése még elakadt a védelemben, de másodszorra úgy találta el a labdát, hogy az Mac Allisteren megpattanva védhetetlenül vágódott a bal sarokba (1-0).

A 14. percben már kettővel mentek a hazaiak, a forgatókönyv annyiból volt hasonló, hogy Sesko is másodjára talált be, elsőre Woodman védett, majd máosdpercekkel később egy beadást követően a kapusról került a szlovén támadó testére a labda, és úgy csorgott be a kapuba. A liverpooliak kezezést reklamáltak, de a VAR nem látott okot a közbeavatkozásra (2-0).

A szünet után váratlanul feltámadt a Liverpool, a 47. percben Diallo passzát Szoboszlai csípte el pont a felezővonalon, miután senki sem zavarta, egészen a tizenhatosig rohant, és okosan elgurította a labdát 11 méterről a bal sarokba (2-1).

Az 56. percben egyenlítettek a vendégek, Szoboszlai ezúttal asszisztot jegyzett, átadását Gakpo váltotta gólra (2-2).

Az utolsó félórára beállt Kerkez Milos is, így már két magyar volt a pályán, amikor a 77. percben ismét a hazaiak jutottak előnyhöz. Ezúttal Mac Allister szabadított fel röviden, Mainoo pedig a tizenhatos vonaláról nagyon pontosan bombázott a jobb alsó sarokba (3-2).

Győzelmével a Manchester United 64 ponttal áll a Premier League harmadik helyén, a Liverpool hátránya hat pont a rivális mögött.

15 forduló óta veretlen a Bournemouth

Tóth Alex csapata, a Bournemouth házigazdaként 3-0-ra legyőzte vasárnap a Konferencia-ligában elődöntős Crystal Palace-t.

A januárban igazolt válogatott középpályás a cseresorból nézte végig a találkozót. A nemzetközi kupaszereplésért küzdő együttese legutóbb az év első meccsén, január 3-án kapott ki a Premier League-ben, azóta 15 kör óta veretlen.

Premier League, 35. forduló Manchester United – Liverpool 3-2 (2-0)

gól: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), illetve Szoboszlai (47.), Gakpo (56.) Bournemouth – Crystal Palace 3-0 (2-0)

gól: Lerma (10., öngól), Kroupi (32., 11-esből), Rayan (77.) később:

20.00: Aston Villa – Tottenham