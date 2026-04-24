bázishatás - podcast
Bázishatás

Lesz csörte Magyar Péter és az EU között – Móró Tamás a Bázishatásban

admin Baka F. Zoltán
admin Móró Tamás
2026. 04. 24. 11:26
Meddig tart a piac bizalma a Tisza-kormányban? Milyen ügyben lesz az első összeütközés Magyar Péter és az Európai Unió között? A Concorde vezető elemzője volt a vendégünk.

Kormányalakítás közben tart a Tisza Párt, a miniszterek többségét már ismerjük. A 24 Extra Csúcs előfizetői számára elérhető Bázishatás podcast vendége, Móró Tamás a gazdasági, üzleti élet kormányzati felügyeletére kijelölt személyekről mondott véleményt műsorunkban: a Concorde vezető elemzője szerint Kármán András leendő pénzügyminiszer, illetve Kapitány István gazdasági és energetikai tárcavezető kiváló szakember, szakmai szempontból ez egy jó kormány.

Fáj az erős forint?

Az út azonban, ami előttük áll, rögös. Részben a magyar gazdaságban kell rendszerváltozással felérő átalakításokat végrehajtani, hogy egy piacbarátabb, európaibb, modernebb üzleti struktúra jöjjön létre. Móró szerint a pályát nehezíti a nemzetközi környezet, az iráni háború és az azzal járó energiadrágulás. És a forint erősödése sem tarthat a végtelenségig,

közel járunk ahhoz a ponthoz, ami már igazán fájó az exportáló magyarországi vállalatoknak.

Mit mond Varga Mihály?

Segíteni fogja viszont a pénzügyi egyensúly elérését vagy közelítését az eurózóna tagságunk kijelölése célként. Ebben partnernek tűnik Varga Mihály jegybankelnök, aki miniszterként, politikai megfontolásból még kevésbé lelkesedett az euró bevezetéséért.

Vendégünk szerint az Európai Unióval nem lesz teljesen harmonikus Magyar Péter viszonya, társadalompolitikai, identitáspolitikai kérdésekben konfrontációra számít a magyar kormány és az uniós intézmények között.

Amiről még szó volt a műsorban:

  • Meddig bíznak a befektetők a Tisza-kormányban?
  • Mi volt az igazi célja az akkuipar betelepítésével az Orbán-kormánynak?
  • Mi volt a tanulsága az euró bevezetésének az elmúlt tíz évben?
  • Befellegzett a NER-közeli tőzsdei cégeknek?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
A 24 Extra gazdasági elemző műsora
A Bázishatás a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára hozzáférhető gazdasági elemző műsor, amelyben a Della házigazdája, Baka F. Zoltán kérdezi négy állandó szakértőnk egyikét. A havonta jelentkező adásban felváltva válaszol Lakatos Péter, a Videoton társtulajdonosa, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája, Simor András, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, valamint Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója.
Legfrissebb epizódok
Lesz csörte Magyar Péter és az EU között – Móró Tamás a Bázishatásban
Vitézy Dávid
Vitézy Dávidot kérte fel Magyar közlekedési és beruházási miniszternek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik