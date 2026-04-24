Lesz csörte Magyar Péter és az EU között – Móró Tamás a Bázishatásban

Kormányalakítás közben tart a Tisza Párt, a miniszterek többségét már ismerjük. A 24 Extra Csúcs előfizetői számára elérhető Bázishatás podcast vendége, Móró Tamás a gazdasági, üzleti élet kormányzati felügyeletére kijelölt személyekről mondott véleményt műsorunkban: a Concorde vezető elemzője szerint Kármán András leendő pénzügyminiszer, illetve Kapitány István gazdasági és energetikai tárcavezető kiváló szakember, szakmai szempontból ez egy jó kormány.

Fáj az erős forint?

Az út azonban, ami előttük áll, rögös. Részben a magyar gazdaságban kell rendszerváltozással felérő átalakításokat végrehajtani, hogy egy piacbarátabb, európaibb, modernebb üzleti struktúra jöjjön létre. Móró szerint a pályát nehezíti a nemzetközi környezet, az iráni háború és az azzal járó energiadrágulás. És a forint erősödése sem tarthat a végtelenségig,

közel járunk ahhoz a ponthoz, ami már igazán fájó az exportáló magyarországi vállalatoknak.

Mit mond Varga Mihály?

Segíteni fogja viszont a pénzügyi egyensúly elérését vagy közelítését az eurózóna tagságunk kijelölése célként. Ebben partnernek tűnik Varga Mihály jegybankelnök, aki miniszterként, politikai megfontolásból még kevésbé lelkesedett az euró bevezetéséért.

Vendégünk szerint az Európai Unióval nem lesz teljesen harmonikus Magyar Péter viszonya, társadalompolitikai, identitáspolitikai kérdésekben konfrontációra számít a magyar kormány és az uniós intézmények között.

