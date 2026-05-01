„Ha nem ő állna a kapuban, biztos lenne a kiesés” – Tóth Balázs másfél év alatt kirobbanthatatlan lett a kapuból

Amikor a magyar válogatott a 2024-es Európa-bajnokságra készült, mindenki azt találgatta, hogy a sérülésből felépülő Gulácsi Péter vagy a Ferencvárossal nemzetközi kupákban menetelő Dibusz Dénes védi-e a kaput, és kettejük – jó értelemben vett – rivalizálása döntötte el, kinek a nevével kezdődik az összeállítás a nemzeti csapatnál. Akkor senki meg nem mondta volna, hogy két évvel később már egyikük sem számít első számú kapusnak a válogatottnál, márpedig ez a helyzet: Gulácsi lezárta a válogatott karrierjét, Dibuszt pedig a kanyar külső ívén előzték meg.

Rohamosan ível ugyanis felfelé Tóth Balázs karrierje, aki előbb a Fehérvárban remekelt, majd az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers igazolta le, amely 1,2 millió eurót sem sajnált érte. A felnőtt válogatottban nemcsak bemutatkozott, hanem rögtön kezdővé is vált, ráadásul klubjában is hétről hétre szállítja a földöntúli bravúrokat.

Sokan attól tartanak, hogy Tóthot eladják egy másik klubnak, mivel az értéke jelentősen emelkedett, a Roversnek pedig pénzre van szüksége

– mesélt lapunknak a Blackburn-drukkerek aggodalmairól Scott Sumner, a 4,000 Holes című rajongói újság szerkesztője.

Hét hónapig nem tudták, ki ő, ma már kedvenc