Bajnokok Ligája-elődöntő: PSG-Bayern München 2-2

Harry Kane tizenegyese.
Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images
2026. 04. 28. 20:48FRISSÍTVE: 2026. 04. 28. 21:45
Sokan előrehozott döntőnek tartják a címvédő Paris Saint-Germain és a Bayern München elődöntőjét, így viszont kétszer is megcsodálhatjuk ezt a párosítást.

A Paris Saint-Germain nagyon magabiztosan jutott a legjobb négy közé, a Liverpoolnak esélyt sem hagyott Párizsban, a visszavágón pedig profin tartotta az eredményt a címvédő. A Bayern Münchennek ennél nehezebb dolga volt a Real Madrid ellen, de szintén kettős győzelemmel jutott elődöntőbe: Spanyolországban 2-1-re, Münchenben 4-3-ra nyert. De mire mennek egymással?

Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés

Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) 2-2
Párizs, Parc des Princes
jv.: Schärer (svájci)

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia.

Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane.

Gólszerző: Kvarachelia (24.), Neves (33.) ill. Kane (17.), Olise (40.)

40'
Aranyossy Áron

Itt az újabb fordulat, Olise egyenlített!

Michael Olise középen kezdett szólóba, négy PSG-játékos között is meg tudta tartani a labdát, majd némileg ütemtelenül, már a tizenhatoson belül lőtt kapura. Szafonov elmozdult, mert máshová várta a lövést, így is belekapott, de védeni nem tudta már.

38'
Aranyossy Áron

Doué hagyta ki az újabb nagy helyzetet

Csak kapkodjuk a fejünket, annyi esemény van! Egyik pillanatban még egy kulcspassznyira volt Luis Díaz attól, hogy kiosszon egy gólpasszt, majd a kontra végén Desiré Doué lépett ki és gurított jobb szélről a jobb kapufa mellé. Nagyon izgalmas a meccs!

33'
Aranyossy Áron

Fordított a Paris Saint-Germain!

Először Olise ment végig a PSG védelmének bal oldalán, de végül Szafonov megszerezte a labdát. Túloldalon egy blokkolt lövés után jött egy szöglet, amire remekül érkezett Neves, tökéletesen bólintott a hosszú alsóba. Már a franciáknál az előny.

30'
Aranyossy Áron

Pavlovic kezét érte a labda

De szóba se került, hogy büntető legyen, mert teljesen a testéhez szorította a középpályás a karját. Ha nem a kezét érte volna, a bordáját találja telibe a labda.

24'
Aranyossy Áron

Hoppá, egyenlített a PSG!

Dembélé figyelmeztető lövése nem volt elég, egy újabb labdaszerzés után Kvarachelia került helyzetbe bal oldalon, befelé cselezett, majd tűpontosan a hosszú kapufa tövébe csavart. Védhetetlen volt, ezzel 1-1 az állás.

17'
Aranyossy Áron

Harry Kane belőtte, vezet a Bayern München

Némi videózás után maradt az ítélet, alighanem azért, mert nem volt egyértelmű bizonyíték arra, hogy Pacho szabályosan szerelt. Harry Kane állt a labda mögé, egy megtorpanással gurított a hálóba. Vezet a Bayern München.

15'
Aranyossy Áron

Tizenegyes! Tizenegyes?

A Bayern München támadásából semmi sem lett, de a túloldalon Kvarachelia is csúnyán elszúrt egy beadást. Tah labdaszerzéséből viszont Luis Díaz végigrohant a pályán, majd egy passz után ő került helyzetbe, de Pacho becsúszása után elesett. A játékvezető büntetőt ítélt.

5'
Aranyossy Áron

Intenzív az első öt perc

Jelentősebb helyzet nélkül indult a meccs, de komoly letámadást produkál a PSG. Viszont állja a sarat a Bayern München, ezért nem volt még érdemi esemény. Szafonovnak volt egy jó kivetődése egy kósza labdára, valamint Upamecano akadályozott meg egy kontrát.

20:59
Aranyossy Áron

Harmadjára találkoznak

Novemberben, az idei kupasorozat alapszakaszában Luis Díaz duplájával a Bayern az első félidőben két góllal vezetett, s bár közvetlenül a szünet előtt a játékvezető kiállította a kolumbiai támadót, az emberelőnybe került házigazda és egyben címvédő PSG csak egy gólt tudott csökkenteni hátrányából. Ezzel a 2-1-es sikerrel lett meg az ötmérkőzéses győzelmi széria a BL-ben, amellyel szemben a francia bajnok csak a tavalyi júliusi, klubvilágbajnoki negyeddöntőben elért 2-0-s győzelemnek örülhetett.

20:48
Aranyossy Áron

A világbajnokság a tét

Julian Nagelsmann közölte, hogy még kivár a kerethirdetéssel. A Bayern német játékosai így a válogatottban betöltött helyükért is játszanak.

