Bajnokok Ligája-elődöntő: PSG-Bayern München 2-2

Novemberben, az idei kupasorozat alapszakaszában Luis Díaz duplájával a Bayern az első félidőben két góllal vezetett, s bár közvetlenül a szünet előtt a játékvezető kiállította a kolumbiai támadót, az emberelőnybe került házigazda és egyben címvédő PSG csak egy gólt tudott csökkenteni hátrányából. Ezzel a 2-1-es sikerrel lett meg az ötmérkőzéses győzelmi széria a BL-ben, amellyel szemben a francia bajnok csak a tavalyi júliusi, klubvilágbajnoki negyeddöntőben elért 2-0-s győzelemnek örülhetett.