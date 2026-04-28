Bajnokok Ligája-elődöntő: PSG-Bayern München 2-2

A Paris Saint-Germain nagyon magabiztosan jutott a legjobb négy közé, a Liverpoolnak esélyt sem hagyott Párizsban, a visszavágón pedig profin tartotta az eredményt a címvédő. A Bayern Münchennek ennél nehezebb dolga volt a Real Madrid ellen, de szintén kettős győzelemmel jutott elődöntőbe: Spanyolországban 2-1-re, Münchenben 4-3-ra nyert. De mire mennek egymással?
Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés
Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) 2-2
Párizs, Parc des Princes
jv.: Schärer (svájci)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia.
Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane.
Gólszerző: Kvarachelia (24.), Neves (33.) ill. Kane (17.), Olise (40.)