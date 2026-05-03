Argentin védőt honosított a Fradi, majd elgázolta az Újpestet

Lenny Joseph, a Ferencváros (b) és Matija Ljujic, az Újpest játékosa a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. május 3-án.
Lenny Joseph két góllal járult hozzá a sima Fradi-győzelemhez
2026. 05. 03. 17:58
Bár matematikailag akár már vasárnap eldőlhetett volna a bajnoki cím sorsa, a Ferencváros hozta a kötelezőt, és nagyon sima, 5-0-s győzelmet aratott az Újpest otthonában a labdarúgó NB I 32. fordulójában. Ez azt jelenti, hogy az aranyéremről a két hét múlva esedékes utolsó kör dönt majd.

A Fradi a meccs előtt váratlan meglepetéssel szolgált, ugyanis a hivatalos honlapján jelezte, a télen érkezett argentin védő, Mariano Gómez szerdán letette az állampolgársági esküt, így a derbin már magyarként léphet pályára. Miután se magyar rokona, se magyartudása, valószínűleg nemzeti érdekre hivatkozva segítette új igazolványhoz a klub…

A mérkőzésen az Újpest kezdett bátrabban, gólt azonban a vendégek szereztek. A 19. percben Kanikovszki szabadrúgását Gruber érte el a kapufánál, középre emelt, Zachariassennek pedig nem okozott gondot pár lépésről a hálóba fejelnie (0-1).

Néhány perccel később Fenyő 20 méteres lövését tolta ki a léc alól Dibusz, egyenlítés helyett pedig jött a második Fradi-gól, ezúttal Kanikovszki távoli bombája akadt be Banai kapujába (0-2).

Gyakorlatilag már ezzel eldőlt a csata, de a második félidő elején Joseph gondoskodott arról, hogy az előny tovább nőjön, 5 méterről a rövidbe vágott egy labdát (0-3).

A Fradi nem állt le, a 64. percben Gruber passzából ismét Joseph volt eredménye (0-4).

A 78. percben a két szurkolótábor feszült egymásnak, a pályára hullott egy fáklya is, így a játékvezető félbeszakította a mérkőzést.

Jó tíz perc kényszerpihenő után folytatódott az összecsapás, ennyit hosszabbított is a játékvezető, a 99. percben pedig Abu Fani még az oldalvonal mellől elvégzett szabadrúgást becsavart a hosszú, bal felső sarokba – teljes kiütés (0-5).

A Fradi győzelmével továbbra is tapad az ETO-ra, és miután a jövő héten az FTC-ZTE kupadöntő miatt nem lesz bajnoki forduló, az aranyérem sorsa május 16-án dől el. Akkor a a listavezető ETO FC Győr Kisvárdán lép pályára, az egy ponttal mögötte loholó Fradi pedig hazai környezetben ismét a Zalaegerszeg ellen lép pályára.

