Argentin védőt honosított a Fradi, majd elgázolta az Újpestet

A Fradi a meccs előtt váratlan meglepetéssel szolgált, ugyanis a hivatalos honlapján jelezte, a télen érkezett argentin védő, Mariano Gómez szerdán letette az állampolgársági esküt, így a derbin már magyarként léphet pályára. Miután se magyar rokona, se magyartudása, valószínűleg nemzeti érdekre hivatkozva segítette új igazolványhoz a klub…

A mérkőzésen az Újpest kezdett bátrabban, gólt azonban a vendégek szereztek. A 19. percben Kanikovszki szabadrúgását Gruber érte el a kapufánál, középre emelt, Zachariassennek pedig nem okozott gondot pár lépésről a hálóba fejelnie (0-1).

Néhány perccel később Fenyő 20 méteres lövését tolta ki a léc alól Dibusz, egyenlítés helyett pedig jött a második Fradi-gól, ezúttal Kanikovszki távoli bombája akadt be Banai kapujába (0-2).

Gyakorlatilag már ezzel eldőlt a csata, de a második félidő elején Joseph gondoskodott arról, hogy az előny tovább nőjön, 5 méterről a rövidbe vágott egy labdát (0-3).

A Fradi nem állt le, a 64. percben Gruber passzából ismét Joseph volt eredménye (0-4).

A 78. percben a két szurkolótábor feszült egymásnak, a pályára hullott egy fáklya is, így a játékvezető félbeszakította a mérkőzést.

Jó tíz perc kényszerpihenő után folytatódott az összecsapás, ennyit hosszabbított is a játékvezető, a 99. percben pedig Abu Fani még az oldalvonal mellől elvégzett szabadrúgást becsavart a hosszú, bal felső sarokba – teljes kiütés (0-5).

A Fradi győzelmével továbbra is tapad az ETO-ra, és miután a jövő héten az FTC-ZTE kupadöntő miatt nem lesz bajnoki forduló, az aranyérem sorsa május 16-án dől el. Akkor a a listavezető ETO FC Győr Kisvárdán lép pályára, az egy ponttal mögötte loholó Fradi pedig hazai környezetben ismét a Zalaegerszeg ellen lép pályára.