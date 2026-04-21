„Kokárdát tűztem magamra a választás után” – az Erste Bank vezére a Dellában

Nem tagadja, megkönnyebbült az április 12-ei választás eredményét látva Jelasity Radován, a magyarországi Erste Bank elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke. „Kokárdát tűztem magamra hétfőn, amikor mentem a munkahelyemre” – mondta a Tisza Párt fölényes győzelméről. Végre most már szabad országban szabad ember, azt mond, amit akar – idézte ugyanitt Hofit.

Az osztrák tulajdonban lévő bankot a választási kampányban a „háború kutyája”, továbbá a „halál vámszedője” jelzőkkel illette Orbán Viktor. A bankvezér a műsorban sérelmezte, hogy a pénzpiac többi szereplője néma maradt, még informálisan sem jelezte együttérzését az Erste felé.

Vendégünk szerint a változások része az elszámoltatás, ami lehet morális, jogi és pénzügyi

– bár ezek kivitelezhetősége közt lát különbséget. Hosszan sorolta az elmúlt 16 év szerinte rossz pénzpiaci kormányzati intézkedéseit, az egyenlőtlen versenyfeltételeket, amelyek egyes bankokat előnyösebb helyzetbe hoztak másokkal szemben. Beszéltünk a Nemzeti Együttműködés Rendszerében meghonosított cégstruktúrákról, például a magántőkealapokról. Mint mondta, a transzparencia elveit kellene érvényesíteni esetükben is a jövőben.

A közeljövő egyik legnagyobb kihívásának a pénzügyi rendszer kitettségét nevezte meg a pénzmosásokkal szemben. A soron következő Moneyval-jelentésben romolhat Magyarország megítélése, ami negatív hatással lenne a magyar bankok pozíciójára – osztotta meg aggodalmát. Ennek a veszélyét nagyon komolynak tartja.

Nagy Mártonról, a munkájáról is kérdeztük az Erste vezérét, akinek elsőre a „rögtönzés” ugrott be a távozó gazdasági miniszterről, minősítésként.

Megkérdeztük arról is, hogy mit gondol az Erste korábbi alkalmazottja, Kármán András politikai szerepvállalásáról (akire pénzügyminiszeri poszt vár a Tisza-kormányban), hogyan volt összeegyeztethető a banknál végzett munkája az aktív politikai tevékenységével. „Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező napokban találkozni fogunk” – mondta. A Bankszövetség több pontból álló javaslatait is eljuttatják a következő pénzügyminiszternek, ezekről is megosztott részleteket az adásban.

Szóba került továbbá a Magyar Bankszövetség tevékenysége is ebben a korszakban. Kívülről úgy tűnt, hogy több esetben lehajtott fejjel asszisztáltak a bankok, illetve az őket képviselő szövetség a piacot torzító kormányzati döntésekhez – vetettük fel. Vendégünk válasza kiderül az adásból.