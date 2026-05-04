Szoboszlai a vereség után emlékeztette a MU-drukkereket, hogy még ők a bajnokok

2026. 05. 04. 16:37
Szoboszlai Dominik a Manchester United elleni 3-2-es vereség után emlékeztette az ellenfél szurkolóit arra, hogy még a Liverpool a Premier League bajnoka.

Szoboszlai gólt szerzett és gólpasszt adott, így a Liverpool kétgólos hátrányból egyenlített az Old Traffordon, ám a végén mégis a Manchester-drukkerek örülhettek, mivel Kobbie Mainoo góljával a United 3-2-re megnyerte a rangadót.

03:25-nél látható a gól, 04:33-nál pedig a gólpassz:

A lefújás után a levonuló Liverpool-játékosok kaptak hideget-meleget a Manchester-szurkolóktól, mire Szoboszlai diszkréten rámutatott a mezén a Premier League bajnokának járó jelvényre, jelezve, hogy amíg nem dől el az idei aranyérem sorsa, addig a Pool számít címvédőnek.

Az első helyre már semmi esélye a Liverpoolnak, és könnyen lehet, hogy a dobogóra sem ér oda, mivel a vasárnapi vereséggel hat pontra nőtt a hátránya a harmadik MU mögött, és már csak három kör van hátra.

Csak két PL-játékos rendelkezik hasonló számokkal

A 25 éves Szoboszlai a vasárnapi rangadón az idei hatodik bajnoki gólját és ötödik gólpasszát jegyezte, és ebben az idényben minden sorozatát számolva 13 találatnál és 10 asszisztnál tart.

A Premier League-játékosok közül rajta kívül mindössze ketten hoztak össze mindkét statisztikai mutatóban legalább kétszámjegyű termést: a Manchester City francia cselkirálya, Rayan Cherki (10 gól, 14 gólpassz), valamint a kiesés ellen harcoló West Ham United csapatkapitánya, Jarrod Bowen (10+11).

A Liverpool legközelebb szombaton lép pályára, amikor a Chelsea-t fogadja az Anfielden.

