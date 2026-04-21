háromharmad - podcast
Háromharmad

Napirend után: Kattan bilincs fideszes csuklón?

admin Jankovics Márton
admin Kerner Zsolt
admin Nagy József
2026. 04. 21. 18:01
Melyik tiszást kéne leigazolja a bukott állampárt? Valójában mennyi az a két és félmillió szavazó? E két kérdéssel kezd Jankovics Márton, Kerner Zsolt, valamint Nagy József a Napirend utánban. Aztán az is sorra kerül, hogy kattan-e bilincs fideszes csuklón, s hogy mi az, amit kétharmaddal sem lehet elvenni Orbánéktól.

A Napirend után a 24 Extra Csúcs csomagjának előfizetői számára érhető el teljes hosszában az oldalunkon; a komplett adásban ezúttal az alábbi kérdésekre válaszolunk.

  • Dávid: Ha egy embert adhattatok volna a Tiszából a Fidesznek (mármint Magyar Péteren kívül), hogy javuljon a kampánya, ki lett volna az, és miért?
  • Péter: Úgy érzékeltem, hogy április 12-én megszületett egy új mítosz a Fideszben. Ez pedig a két és félmillió szavazó mítosza. Eszerint ők nem semmisültek meg, hiszen egy két és félmilliós nagypárt maradtak. Ez biztos? Az én meglátásom szerint ez egy pillanatkép április 12-éről. Vajon korlátlan hatalom, állami média és anyagi transzferekkel csábított szavazó tömegek nélkül is ennyi az annyi? Ha pedig igen, mondhatjuk, hogy a Fidesz támogatottsága rendíthetetlen, nem függ az égvilágon semmilyen ráhatástól? Ha ez így lenne, akkor viszont felesleges volt a propagandára 16 év alatt milliárdokat elégetni?
  • Dani: Az emberek az elszámoltatást várják a legjobban. Ezzel sokáig tematizálható a közbeszéd. Mennyire lesz nyitott folyamat? És egyáltalán mennyi a realitása annak, hogy a következő x évben bilincsben látunk egykori fideszes politikust, vagy fideszközeli üzletembert?
  • Tamás: Ha a Fidesz elveszti a hatalmat, vele az erőforrások jelentős részét (média, pénz, stb.), mi az, amit mindenképpen meg kell tartania, hogy a víz felett tudjon maradni? És mi az, amit kétharmaddal sem lehet elvenni tőlük?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
A mi választásunk
A mi választásunk – a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
