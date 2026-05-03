tóth balázsblackburn roverschampionshipév legjobbja
Foci

Szerényen vette tudomásul a magyar válogatott kapusa, hogy társai a szezon legjobbjának választották

Blackburn Rovers goalkeeper Balazs Toth celebrates as Yuki Ohashi of Blackburn Rovers scores to make it 0-3 during the Sky Bet Championship match between Sheffield United and Blackburn Rovers at Bramall Lane in Sheffield, United Kingdom, on April 22, 2026. (Photo by Maynard Manyowa/News Images/NurPhoto)
News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Tóth Balázs ezúttal is parádésan védett
24.hu
2026. 05. 03. 09:31
Blackburn Rovers goalkeeper Balazs Toth celebrates as Yuki Ohashi of Blackburn Rovers scores to make it 0-3 during the Sky Bet Championship match between Sheffield United and Blackburn Rovers at Bramall Lane in Sheffield, United Kingdom, on April 22, 2026. (Photo by Maynard Manyowa/News Images/NurPhoto)
News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Tóth Balázs ezúttal is parádésan védett
1-0-s hazai vereséggel zárta a 2025-26-os Championshipet a Blackburn Rovers labdarúgócsapata, amely ugyan kikapott a már kiesett Leicester Citytől, de így is kiharcolta a bennmaradást az angol másodosztályban. A mérkőzés hőse ismét a magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs volt, aki parádés bravúrokat mutatott be, csak rajta múlott, hogy csapata nem szenvedett kiütéses vereséget.

A lefújást követően nem csupán a mérkőzés hősének választották meg, de saját csapattársai szerint ő lett a szezon legjobbja is, amelyet szerényen nyilatkozva vett tudomásul.

Őszintén szólva nagyon hálás vagyok érte, ez sokat jelent nekem. De a futball csapatsport, így a társak, a stáb és az edző nélkül ez nem lett volna lehetséges

– mondta.

Arra a kérdésre, hogy mennyire tetszett neki, hogy egy ilyen világklasszis teljesítmény után a közönség is nagyra értékelte a produkcióját, így felelt: „Nagyon tetszett, ezt biztosan örökre meg fogom őrizni. Imádok itt lenni.”

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Blackburn Rovers (@rovers) által megosztott bejegyzés

Kérdés, meddig marad, mert ahogy a 24.hu-nak Scott Sumner, a 4,000 Holes című rajongói újság szerkesztője mondta, komoly aggodalommal tekintenek a következő hetek elé.

„Sokan attól tartanak, hogy Tóthot eladják egy másik klubnak, mivel az értéke jelentősen emelkedett, a Roversnek pedig pénzre van szüksége” – mesélte.

A teljesítményét látva pedig nem lenne meglepő, ha beigazolódna a drukkerek félelme, és a nyáron újabb szintet ugrana.

Kapcsolódó
Tóth Balázs, a Blackurn Rovers kapusa.
„Ha nem ő állna a kapuban, biztos lenne a kiesés” – Tóth Balázs másfél év alatt kirobbanthatatlan lett a kapuból
Bár itthon nem tartozik a legnépszerűbb ligák közé az angol másodosztály, szép csöndben elképesztő teljesítményt nyújt benne Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusa.

Ajánlott videó

Anglia két legjobbja verseng egymással – az Arsenal vagy a City roppan össze az eszelős nyomás alatt?

Friss

Népszerű

Összes
„Nagyon élvezetes látni a felépüléseket” – itt nem gyógyszert írnak fel elsőként a pszichiátriai betegnek, hanem életcélt keresnek számára
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik