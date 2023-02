Elsöpörte a mikrós „patkányburgerek” korszakát a burgerforradalom

2011 körül az Andrássy úton ettem egy tök jó burgert, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha tematikus formában kezdenék el írni ezekről a helyekről. Akkor húsz–harminc burgerező volt az egész városban a gyorséttermeket nem számítva, és pont ekkoriban alakult úgy, hogy nagyon sokan kezdtek burgerezőket nyitni. Nyilván a közönség is látta, hogy ezekre a helyekre lehet elmenni, a szakma pedig azt, hogy itt van ez a csávó, mindent megkóstol, aztán le is írja, ne adj’ isten, az emberek elolvassák, és talán még el is jönnek utána enni. És látták nagyon sokan, hogy lehet ebben üzleti potenciál, mert a burger nagyon megy. A többi már történelem.