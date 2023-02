Még mindig nem értik, ha a kacsamáj mellé sört adunk

Elkezdtem kísérletezni, hogy a komlót vagy a malátát hogyan tudom fölhasználni. Nem közvetlenül sört kezdtem el a süteményekbe rakni, hanem a sör alapanyagait. Az első Főzdefesztre komlós trüffelt készítettem, és komlóval ízesítettem a fagylaltot is, így született meg az IPA-fagyi.

Abból a korosztályból származom, amikor még nagyon olcsó alapanyagokkal tanultunk cukrászkodni, és a leveles tészta is margarinból készült. Az nyitott számomra új távlatokat, amikor először találkoztam jó minőségű csokival, és megtanultam temperálni. Az iskolában persze le volt írva, hogyan temperálunk egy csokit, de annak köze sem volt ahhoz, mint amikor magamtól csináltam.

Szerintem még most is annyira az elején tartunk ennek, hogy egy séfvacsorát csak sörre meghirdetni nem lenne jó ötlet, mert az emberek nem értik. Még mindig az van, hogy a kacsamájhoz hogyan rakunk hozzá egy lágert. Nem értik, hogy vannak hordóérlelésű, savanyított sörök. Ezért mondom, hogy már nem az elején vagyunk, de nem is a végén. Folyamatosan fejlődik ez a dolog.