Bíró Lajos: Ma már nem röpködnek a merőkanalak, de azért kemények a séfek most is

Vannak ezek a főzőműsorok, amiknek a végén kikerül egy ilyen szerencsétlen győztes, aki aztán elmegy valahova séfnek. Még az is lehet, hogy ügyes, és fönt elkezd építkezni. Csak az a baj, hogy nincs meg hozzá az alap, és előbb-utóbb be fog dőlni az egész, hacsak nem veszi a fáradtságot, hogy pótolja az alapokat. Az alapokat pedig Európában a franciák adják. Mindenki, aki vitte valamire, 95 százalékban a francia konyhán nevelkedett föl.

Ugyan nem szeretem, de a vega étrend előtérbe fog kerülni. (…) És új trendként jön a farm to table is, ami drága mulatság lesz. Az én nagyanyám még farm to table főzött, csak azt most visszahozni nagyon nehéz. Persze ha visszaállítanánk a falunak azt a becsületét, ami volt régen, amikor mindent megtermeltek maguknak, tízkor levágták a csirkét, és tizenkettőkor az asztalon volt a kész kaja, az más lenne. De ugyanezt modern nagyüzemi módon megvalósítani sok pénzbe kerül.