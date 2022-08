Ha az emberek nem tudják megfizetni a drága süteményeket, meg kell őket tanítani sütni

Nagyon sok sajnálkozó kommentet láttam, sokan engem sajnáltak személy szerint, mert hogy volt egy álmom, és ennek most lőttek, de én ezt nem így élem meg. Az Édesemet viszem tovább, magamat nem zárom be, úgyhogy továbbra is fogok süteményeket csinálni. A műhelyt, persze, sajnálom, mert az egy kis ékszerdoboz volt nekem, és azt hiszem, kevés cukrász dolgozik ilyen jó körülmények között. De ennél most jóval nagyobb problémák vannak a világban, amik jobban aggasztanak, mint az, hogy be kell zárnom a műhelyemet.