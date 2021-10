Magyarországon összemosódik a kebab a gyrosszal

De akkor mi is a különbség a kebab és a gyros között? Hány (száz) kiló csirke és borjú fogy a pultban egy nap? És reggelente tényleg nyársra tűzve érkezik a hús az étterembe? – ezeket az alapkérdéseket is körbejártuk a Filéző podcastban, amelynek eheti vendége Harsányi Attila, a Hari Kebab étterem vezetője volt. Szerinte a vendégélmény gyorséttermi szinten is legalább olyan fontos, mint a jó kaja, a Toyota vállalatirányítási módszere pedig egy bisztróban is aranyat érhet. Azt is elmesélte, hogy miért ragaszkodott hozzájuk Colin Farrell a budapesti forgatása idején.

