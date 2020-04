A magyar gasztroforradalom úttörői.

Láttuk, mi van az olasz barátokkal, úgyhogy én mindenki előtt pánikoltam be

A koronavírus-járvány alatt is igyekszünk folytatni a gasztrós podcastsorozatunkat: Az Igen nápolyi pizzázó tulajdonosával, Vidó Nórival beszélgettünk, őket hogyan érinti a veszélyhelyzet, hogyan tudják mégis átvészelni a következő pár hónapot, és hogy sikerült összehozniuk Budapest valószínűleg legdrágább raktárát tele olasz alapanyagokkal. Fogalmuk sem volt, hogy mikor tudnak legközelebb rendelni sonkát, mozzarellát vagy lisztet, úgyhogy a készülő új, római pizzás helyük raktárát pakolták tele, aminek a nyitását el kell tolniuk. Vidó Nórival szóba került a dolgozóik helyzete, hogy mennyire vált be a házhoz szállítás, és az is, hogy milyen extra nehézségeik adódtak olasz étteremként. A podcastet a szerkesztőségi hangstúdió helyett otthonról, videócseten vettük fel, a madárcsicsergésért és a telefonos minőségért elnézést kérünk.