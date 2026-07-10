Tüntetés a Sándor-palotánál: Orbán bezárta a Fideszt a vereségbe

Lehet, hogy soha többé nem látjuk Orbánt színpadon? StopÖnkény! vagy StopÖrkény! zajlott a Sándor-palotánál? Jankovics Márton, Pető Péter, valamint Nagy József elárulja, miért gondolja azt, hogy a Fidesz bezárta magát a vereségbe. A finisben szó esik Áder János Második Tragikus Tévedéséről is.