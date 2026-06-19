Magyar a csúcson, a fideszes médiabirodalom a padlón

Milyennek kellene lennie egy ideális világban a média és politika kapcsolatának? Mi történik akkor, ha nem a médiapiaci, hanem a politikai logika a döntő? Van-e egyáltalán szükség közmédiára? Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Jankovics Márton a Háromharmadban a közmédia átalakítását célzó törvénycsomag és a foszlásnak indult fideszes médiabirodalom kapcsán főként médiapolitikai kérdésekről beszélgetett. De emellett szóba került Magyar Péter első EU csúcsa, valamint Orbán Viktor szintén brüsszeli fellépése a bukása után.