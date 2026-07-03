Mérlegen a Tisza-kormány első 50 napja: megtörtént a rendszerváltás?

Túl van az első 50 napján a Tisza-kormány, így a Háromharmad stúdiójában Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Kerner Zsolt igyekszik értékelni az elmúlt félszáz nap politikai kihívásait, teljesítményeit és eseményeit. Abszolút filmszínháztól a Tisztítótűzön, az EU-s pénzeken, valamint a 8% feletti államháztartási hiányon át a miniszterelnöki ciklus és a képviselői mandátum korlátozásáig: mit tettek le eddig az asztalra Magyar Péterék?
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