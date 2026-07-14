Orbán Viktor kicsekkolt, Gulyás Gergelynek elege lett – csúszik szét a Fidesz?

„Orbán Viktor a vb kieséses szakaszát választotta a demokrácia kieséses szakasza helyett” – mondta Kerner Zsolt a rendkívüli Háromharmadban. Miért megy a volt kormányfő Amerikába meccset nézni, ha szerinte Magyarországon a demokrácia végnapjait éli? Miért most mondott le Gulyás Gergely, amikor eleve csak egy évre vállalta a frakcióvezetői posztot? És hogyan térhet vissza egy nap után a Fidesz a parlamentbe, ha szerintük diktatúra épül? Orbán Viktor kicsekkolásáról, a Fidesz gyors és látványos agóniájáról, valamint a szűkös ellenzéki kínálatról Bita Dániel, Kerner Zsolt és Nagy József a soron kívüli Háromharmadban.