A választók igazságot akarnak, nem érdekli őket, hogyan bontják le a NER-t

Határátlépés-e a Tisztítótűz-művelet? Mit üzen a képviselői mandátum 12 évben való korlátozása? És mikor fogjuk tudni, hogy már nem a NER-ben vagyunk? Papp Atilla, Pető Péter, valamint Nagy József ezzel indít a mai Háromharmadban, hogy aztán részletesen kibeszéljék a Fidesz-média összeomlását.