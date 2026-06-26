A választók igazságot akarnak, nem érdekli őket, hogyan bontják le a NER-t

Határátlépés-e a Tisztítótűz-művelet? Mit üzen a képviselői mandátum 12 évben való korlátozása? És mikor fogjuk tudni, hogy már nem a NER-ben vagyunk? Papp Atilla, Pető Péter, valamint Nagy József ezzel indít a mai Háromharmadban, hogy aztán részletesen kibeszéljék a Fidesz-média összeomlását.
Legfrissebb epizódok
Háromharmad
Első kézből
Kele János: A futball legalább annyira szeretné használni a hatalmat, amennyire a hatalom a futballt
Buksó
drMáriás: Selymes diktatúrában születtem és nevelkedtem, mára megint egy diktatúraszerű világban élek
Filéző
Reklámszünet
Nincs rá szó
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Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
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Sorozatlövő
Határsértők
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