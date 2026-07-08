Leállt az M1: itt az állami propaganda vége?

Szimbolikus gesztussal múlt ki a tizenhat év alatt felépített fideszes állami propagandamédia. Az M1-en kedd délután műsor helyett a következő szöveg volt látható: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük!” Aztán 19:56-tól leadták A tanú című Bacsó-filmet. A soron kívüli Háromharmadban Bánszegi Rebeka, Kerner Zsolt, valamint Nagy József.
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