A Fidesz rátenyerelt az önmegsemmisítő gombra

Szijjártó Péter a politikának, Gulyás Gergely a frakcióvezetésnek mondott búcsút a héten, miközben Orbán Viktor Amerikából, meccsnézés közben temette el a magyar demokráciát. A Fidesz egzisztenciális kihívásaitól indult Bánszegi Rebeka, Jankovics Márton és Papp Atilla a Háromharmadban, hogy aztán Orbán eladhatatlan politikai termék mivoltán és az Alaptörvény 17. módosításán át egy esetlegesen kibontakozó alkotmányos káoszig jussanak.