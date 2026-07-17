A Fidesz rátenyerelt az önmegsemmisítő gombra

Szijjártó Péter a politikának, Gulyás Gergely a frakcióvezetésnek mondott búcsút a héten, miközben Orbán Viktor Amerikából, meccsnézés közben temette el a magyar demokráciát. A Fidesz egzisztenciális kihívásaitól indult Bánszegi Rebeka, Jankovics Márton és Papp Atilla a Háromharmadban, hogy aztán Orbán eladhatatlan politikai termék mivoltán és az Alaptörvény 17. módosításán át egy esetlegesen kibontakozó alkotmányos káoszig jussanak.
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