„Most már kvittek vagyunk!” – Orbán Viktor elment fagyizni Török Gáborral

24.hu
2025. 08. 08. 17:55
Orbán Viktor Facebook-oldala

Most már kvittek vagyunk! – ezzel a kísérőszöveggel posztolt Orbán Viktor egy fényképet péntek délután, amin Török Gáborral közösen látható fagylaltozás közben. A fénykép előzménye, hogy miniszterelnök mostanában többször emlegette Törököt, mint olyan elemzőt, akinek nem jönnek be a tippjei. Az egyik ilyen említésre reagálva a politológus nemrég azt írta:

Ha már Orbán Viktor (oldala) ilyen kedvesen megtisztel a figyelmével, a »nem jött be« témakörében eszembe jutott valami. Amikor legutóbb alkalmam volt hosszabban beszélgetni a kormányfővel, a találkozó végén egy fogadást is kötöttünk arról, hogy vajon érvényes lesz-e a migrációs népszavazás – én a diplomámat ajánlottam tétnek, de ő megelégedett egy fagyival. Sajnos a vesztesnek még nem volt alkalma teljesíteni. És megint itt a nyár.

Erre válaszul a miniszterelnök kommentben azt írta: „Pontos elszámolás, hosszú barátság. Készen állok a fagyi-ügy rendezésére.” Ezt követően Török is jelezte, hogy ő is készen áll.

Török Gábor is megosztotta Facebook-oldalán az Orbán által közzétett fényképet, a politikai elemző így kommentálta a találkozást:

Köszönöm a meghívást, jót beszélgettünk. Új fogadás nem köttetett.

