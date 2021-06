Somlói Zsolt: Az ügynökség az, aki zongorázik a Titanic bárjában

„Mindent vissza lehet hozni, csak idő kérdése” – mondja a válság által megviselt médiapiacról Somlói Zsolt, aki hosszú évek óta vezeti az egyik legnagyobb nemzetközi tulajdonú médiaügynökséget, a Mindshare-t. Az ország egyik legnagyobb kortárs műgyűjtőjeként is ismert szakember beszélt arról is, miért áldoz szabadidejéből és magánvagyonából arra, hogy kortárs magyar művészek kerüljenek nagy nemzetközi gyűjteményekbe, például a Pompidou Központba, amely baráti körének elnökségébe nemrég elsők között választották be, amikor a lehetőség nem francia állampolgárok számára is kinyílt. Emellett a médiapiac fragmentálódásáról, a médiatervezés átalakulásáról, eltűnő sajtóműfajokról, kulturális vasfüggönyről, David Hockney házában tett látogatásáról, a műkereskedelmi piac árképzéséről, a Covid reklámpiaci hatásairól, az állam szerepéről a válságkezelésben és a buboréktévézésről is beszélgettünk a Reklámszünet podcast legfrissebb epizódjában.

