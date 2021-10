„Nekünk a tudatos fogyasztó nagyon-nagyon fontos”

A tájékozott fogyasztó alapvető érdek, mert kisebb kockázatot jelent a pénzintézeteknek, a fintech-szektor innovatív szereplői pedig szerintük mindig is gyorsabbak és hatékonyabbak lesznek a bankoknál, de az egész bankrendszert nem veszélyeztetik, mert szolgáltatásaik csak egy-egy szegmensre tudnak korlátozódni, a bizalmi hátteret mindig is a bankok jelentik majd. Az új szereplők viszont a bankokat is innovációra kényszerítik, ami végső soron a fogyasztóknak jó. Emellett ügyfélélményről, az üzleti és marketinges döntéshozók közötti lehetséges konfliktusokról, a hibázást lehetővé tevő vállalati kultúráról, munkavállalói jóllétről beszélgettünk, és szóba került 600 évnyi történelem, továbbá az is, hogy hogy szeretnek-e a magyarok kávét inni a bankfiókokban – a CIB Bank munkatársai, Szinai Ádám pr-és marketingkommunikációs vezető és Dunai Zsolt, digitális marketing és ügyfélélmény vezető voltak a Reklámszünet podcast vendégei.

