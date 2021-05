Szabó Béla, Magyar Telekom: A marketing válságban van

„Mi mindig mainstream módon kommunikáltunk” – mondja Szabó Béla, a Magyar Telekom márka és kommunikációs igazgatója, aki szerint ennek ellenére időről időre felkarolnak olyan ügyeket is, amelyek szűkebb rétegeket számára kiemelten fontosak. Elmondása szerint folyamatosan kutatják, hogy mi foglalkoztatja az embereket, próbálják megérteni a nagy társadalmi trendeket és ezeket a tapaszatlatokat beépítik a kommunikációjukba is. A reklámipar bizalmi válságáról, az ingviselés alkonyáról, a tévéreklámok szükségességéről, a briefek eltűnéséről, társadalmi felelősségvállalásról, a nagyvállalatokra kényszerített startup-szerű működésről, a covid ügyfélszolgálati munkára gyakorolt hatásáról, automatizálásról, kis hazugságokról és nagy igazságokról is beszélgettünk a Reklámszünet podcast friss epizódjában.

