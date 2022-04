Ha zászlónkra tűzünk egy gondolatot, azt évekig kell képviselni

Nem lehet a különböző célok között állandóan váltogatni, a kommunikációnak következetesnek és önazonosnak kell lennie, mondja Dolezsai Gergely, a Yettel telekommunikációs cég márka- és marketingkommunikációs igazgatója. A Reklámszünet podcast legfrissebb epizódjában elősorban arról beszélgettünk, milyen nehézségeket okozott, hogy egy hazai választási kampány közepén kellett egy több országot érintő, nagyszabású márkaváltási kampányt levezényelni, ráadásul úgy, hogy közben kitört egy háború is, nem éppen márkabarát tartalmakkal elborítva a nyilvánosságot. Emellett arról is szót ejtettünk, milyen módon zajlik egy új márkanév kiválasztása, gondot jelentett-e, hogy a Yettel színeit akár sárgának és kéknek is lehet látni, hogy miként lehet váltásról kommunikálni úgy, hogy ennek véletlenül se legyen politikai olvasata, és arról is, miért nem használtak utcasarkon található épülethálókat a kampányukban.