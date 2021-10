Pehelykönnyű és villámgyors a SteelSeries új, vezeték nélküli egere

A videójátékok világában a profi egerek olyan tényezőnek számítanak, mint a futók esetében a különleges cipők. Drágák, nem feltétlenül értjük, mitől olyan jók, miközben azt reméljük, ha magunknak is ilyet vásárolunk, akkor kicsit jobbak leszünk a futásban. Az egerek esetén pedig a játékokban. A SteelSeries azon cégek egyike, ami már évek óta azon fáradozik, hogy a legjobb műszert adja a lehető legtöbb játékos kezébe. A cég logójával ellátott termékek mentesek minden felesleges sallangtól, egyetlen céljuk, hogy a lehető legprecízebb és leggyorsabb célzást és kattintást tegyék lehetővé. A gyártó legújabb szériája a Prime, melynek tagjait úgy alakították ki, hogy minden játékos elvárásának megfeleljenek, mind a formát, mind a funkciót illetően.

SteelSeries Prime Wireless

Nálunk a széria kábel nélküli tagja, a Prime Wireless járt, de emellett létezik két zsinóros variáns is, a Prime és a Prime+. A három testvér kialakításban, funkciókban és a gombokat illetően szinte teljesen megegyezik, a különbség annyi, hogy a Prime+ ki van egészítve egy OLED kijelzővel, illetve egy, az emelést is érzékelő szenzorral, a Wireless pedig – ahogy arról már a neve is árulkodik – a kábelmentességével tud többet a sima Prime modellnél.

Néhány éve a gyártók még azzal próbálkoztak, hogy apró súlyok cserélgetésével lehetett elérni a számunkra megfelelő súlyt egy egérnél, a legújabb trendek viszont egyértelműen afelé mutatnak, hogy a lehető legkönnyebb eszköz elérése a cél. A Prime Wireless is mindössze 80 gramm, a dobozból kivéve az első gondolatom rögtön az volt, hogy megdöbbentően könnyű, de a különbséget akkor éreztem igazán, mikor a teszt után visszatértem a saját rágcsálómhoz. Ha pedig már szóba került a kicsomagolás: az egér egy pofás dobozban kapott helyet, és jár mellé egy jó minőségű USB-A/USB-C kábel, egy USB-C-s adóegység, továbbá egy átalakító adapter.

A kábellel tölthető a beépített akkumulátor (tehát nincs szüksége elemre), de ennek hála akár „vezetékes módban” is használható az eszköz. Ha pedig maradnánk a kábelmentességnél, de a gépünkön nincs USB-C port, vagy csak az egérhez közelebb szeretnénk tudni az adót, hogy semmi ne zavarjon be, akkor az említett adapter és a kábel ebben is a segítségünkre lehet.

A Prime széria kialakításánál a gyártó tényleg arra törekedett, hogy a lehető legtöbb játékos igényeit kiszolgálja, tehát a különböző egérfogásmódok egyaránt kényelmesek legyenek. Véleményem szerint sikerült elérni ezt a célt, hiszen adott esetben az egér szépen belesimul a tenyérbe, de azoknak sem lesz kényelmetlen, akik csak az ujjvégeikkel fogják körbe az eszközt, hiszen így is kapnak alátámasztást. Maga a forma abszolút letisztult, nincs túlbonyolítva – ez nem egy RPG-hez vagy MMO-hoz tervezett sokgombos egér –, tényleg csak az van rajta, ami szükséges, csak az oldalsó back és forward gombok mondhatók extrának. Emellé a világítás is visszafogott, csak a görgő kapott LED-et, az egér ezzel jelez vissza a beállításokról is.

Pontosság mindenek felett

Egy kifejezetten videójátékra tervezett egér esetében a megfelelő kialakítás mellett a precíz használat legfontosabb feltétele az érzékelő és a kattintás pontossága. Egy komoly e-sport versenyen nem fér bele, hogy egy kattintást (ami lehet egy létfontosságú lövés) ne pontosan akkor érzékeljen az egér, mikor megtörténik. Ezért fejlesztette ki a gyártó a saját Prestige OM kapcsolóját, ami – a technológiát nagyon leegyszerűsítve – a rugón kívül egy infravörös fénynyaláb megtörésével regisztrálja a kattintást, mondhatni „fénysebességgel”.

A másik nagyon fontos részegység az egér alján levő érzékelő, ami a tesztalany esetében 100 és 18000 ezer DPI érzékenység között állítható. Viszonyításképpen: egy átlag munkára használt eszköz esetében 200–4000 között variálható a DPI értéke, és számomra tesztelés közben az eddig jobbára ismeretlen 6–8000 körüli érzékenység tette lehetővé a legkényelmesebb használatot.

És ha már a használat: az egér több módon konfigurálható. Egyrészt az alján található gombbal állítható az érzékenység az előre beállított és színkódolt (ezt a görgőn látjuk) opciók között, illetve a gépünkre telepíthető a SteelSeries segédprogramja, beállítások garmadájával. Variálható az érzékenység, a gyorsulás (mennyi húzás után gyorsuljon a kurzor), és még a görgő LED fényeivel is játszhatunk. Az itt elvégzett beállításokat az egér ráadásul a saját memóriájában is eltárolja, így ha átülünk egy másik géphez, nem muszáj oda is telepíteni a segédprogramot.

Komoly mérőberendezések hiányában pontos adatokkal nem tudok szolgálni, de a teszt két hete alatt bebizonyosodott, hogy igenis számít, milyen egér van az ember tenyere alatt. A Prime Wireless mind a munka, mind a játék során kiváló társnak bizonyult. A súlyát és a burkolat műanyagát kezdetben szokni kellett, a 80 gramm miatt nem érződik masszív eszköznek, de használat közben ezt szépen elfelejti az ember, a hagyományos egereknél nagyobb érzékenység pedig valóban segíti a pontosságot. Emellett azt vettem észre, hogy hosszabb munka vagy játék során kevésbé fáradt el a kezem. Kritika egyedül a görgőt illeti, amit nem tudtam megszokni: elvégzi a dolgát, pontos is, de találkoztam már ennél jóval kényelmesebb kivitelezéssel.

Kérdés továbbá: vajon jobbak leszünk egy játékban, ha egy 45 ezer forintért kínált eszközzel indulunk online csatákba? Nyilván nem csak ezen múlik a teljesítményünk, de azt garantálhatjuk, hogy a Prime Wirelesst választva egy kiváló egér lesz a kezünkben, hogy ügyesebbé válhassunk.