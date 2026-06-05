Kiröhögték a magyarázkodó Orbán Balázst a fideszes képviselők – így omlott össze Orbán Viktorék kampánya

Hosszú cikkben mutatta be a Direkt36, hogyan omlott össze a Fidesz kampánya, amely végül április 12-én történelmi vereségbe torkollott.

A cikk szerint pár nappal a választási vereség után Orbán Viktor, Orbán Balázs és Kubatov Gábor tartott értékelést az egyéni jelölteknek, ekkor hangzott el, hogy aki választókerületi elnök marad, annak saját forrásból kell ezt megoldania. „A politikusok közül erre többen felszisszentek, mert nem értették, hogy 16 év kormányzás után a pártnak miért nincs erre elegendő forrása” – olvasható a cikkben.

Ezután tartott prezentációt Orbán Balázs, aki két nappal a súlyos vereség után is a pozitívumokra fókuszált. „Azt mondta, hogy a Fideszre leadott szavazatszámmal győzhettek is volna, ha nem ilyen magas a választási részvétel. Sokan azon döbbentek meg igazán, hogy a kampányfőnök mindenkit megdicsért, még a kormányközeli közvélemény-kutatókat is.” Erre többen gúnyos röhögéssel reagáltak.

A parlamenttől búcsúzó Font Sándor ezen a fórumon arról beszélt, hogy mélyebb szembenézésre és önkritikára lenne szükség. „Orbán arcán látható volt, hogy nem örül Font szavainak” – mondta az egyik jelenlévő a Direkt 36-nak.

A cikk arról is ír, hogy a kampány során Orbán még magabiztos volt, és a legrosszabb forgatókönyvként azt tudta elképzelni, hogy ha el is veszti a választást, viszonylag hamar vissza tud majd térni a hatalomba. „Egy vele kapcsolatban álló forrás szerint a miniszterelnök tavaly nyáron még arról beszélt, hogy egy választási vereség esetén végignézi majd a nyári foci-vébét, őszre pedig már számára kedvező politikai klíma alakul ki. Úgy vélte ugyanis, Magyar Péter annyira tapasztalatlan, hogy vele ellentétben nem fog tudni kormányozni.”

Arról is szól a cikk, hogy milyen körülmények közt mondott le Gyürk András a kampányfőnöki pozícióról 2025-ben, miután „jelezte Orbán felé, hogy az ő eszközeivel a választás nem nyerhető meg.” Ezután lett Orbán Balázs a kampányfőnök, aki viszont a kampány végére háttérbe szorult, és leginkább Kaminsky Fanni lett az irányító. „Nem volt elég határozott, döntésképtelen volt sokszor” – mondta az egyik forrás arra utalva, hogy Orbán Balázshoz kevésbé passzolt a gyors döntéseket, folyamatos szervezéseket igénylő kampányfőnöki pozíció.

Orbán a választás előtt már tudta, hogy a Fidesz veszíteni fog,ekkor már többeket indulatosan, a hangját felemelve fogadott.

További részletek a Direkt36 cikkében.