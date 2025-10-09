Megéri már otthon Wi-Fi 7-re váltani?

A Wi-Fi 7 már a spájzban van, de a legtöbbünk számára inkább tűnik drága, távoli jövőnek, mintsem kézzelfogható valóságnak. Hiszen minek az új szabvány, ha a legtöbb eszközünk még a régit használja, és a boltok polcain lévő Wi-Fi 7-es routerek árcéduláján ijesztő számok szerepelnek? A Tenda a belépő szintű, már 30 ezer forint alatt is beszerezhető BE5100 modellel próbál változtatni ezen a képen. Az eszköz ígérete, hogy baráti(bb) áron hozza el az otthonunkba a jövő hálózatát, némi kompromisszummal. De mit kapunk a pénzünkért, és tényleg szükségünk van már erre?

Első benyomások: semmi flanc, csak amire valóban szükségünk lesz. Ennek megfelelően a dobozban magán az eszközön kívül mindössze egy hálózati adaptert, egy UTP-kábelt, illetve egy gyors kapcsolódást segítő NFC matricát találunk.

A Tenda BE5100 egy letisztult, függőlegesen álló házat kapott, nem a legmasszívabb műanyagból, de ideális esetben úgy sem kell mozgatnunk. Az öt méretes antenna nem mozgatható, nem cserélhető, fixen csatlakozik a készülékhez. A burkolat alatt egy kétmagos, 1 gigaherzes processzor dolgozik, 512 megabájt memóriával kiegészítve, és ezek együtt biztosítják a nagy sebességű adatátvitelt, illetve több eszköz párhuzamos kiszolgálását. A beüzemelés pofonegyszerű: miután áram alá helyeztük az eszközt, illetve bedugtuk a bejövő internet kábelét, csupán csatlakozunk kell a telefonunkkal a wifi hálózatra, a router pedig azonnal elvisz minket az alapbeállítások felületére, ahol a hálózati név és jelszó megadását követően már működik is a rendszer.

Ezután érdemes azonnal letölteni az Androidra és iOS-re egyaránt elérhető Tenda mobilalkalmazást, ahol egy jól átlátható, egyszerű felületen minden egyéb beállítást, illetve diagnosztikát elvégezhetünk. Létrehozhatunk vendéghálózatot, a szülői felügyelet alatt beállíthatjuk konkrét oldalak elérhetőségét, de többek között arra is van lehetőség, hogy bizonyos eszközök használati idősávját leszűkítsük. Természetesen, aki a webes felületekhez van szokva, mindezt böngészőn keresztül is elvégezheti.

Hol a kompromisszum?

A BE5100 legnagyobb dobása a Wi-Fi 7 szabvány, azon belül is a Multi-Link Operation (MLO) technológia. Képzeljük el úgy, mintha az adataink eddig egy egysávos úton közlekedtek volna, az MLO-val pedig kapnak egy második sávot is. A router képes egyszerre használni a 2,4 GHz-es (maximum 688 Mbps) és az 5 GHz-es sávot (maximum 4,3 Gbps), így dinamikusan tudja elosztani a terhelést, ami stabilabb kapcsolatot és nagyobb sebességet eredményez.

Viszont itt jön be a képbe a BE5100 legnagyobb kompromisszuma: a Wi-Fi 6E-vel megismert és a Wi-Fi 7 szabvány által is használt 6 GHz-s csatorna nem elérhető, pedig a kompatibilis eszközök akár mind a három sávot kombinálhatnák. Fontos ugyanakkor, hogy a BE5100 már WPA3 titkosítással működik, adott a beépített tűzfal, és az eszközt felvértezték DDoS elleni védelemmel is.

A router hátulján ott figyel egy 2,5 Gbps-os és három 1 Gbps-es port, a szoftverben pedig rugalmas beállítási lehetőségekkel találkozhatunk. Nyilván a kedvező ár miatt nem kapunk 4 gyorsabb ethernet portot, cserébe az egy darab 2,5 Gbps-es portnál nem vagyunk arra „kötelezve”, hogy a bejövő internetet dugjuk ide. Ha otthoni szolgáltatásunk sebessége nem használná ki ezt a 2,5 Gbps-et, cserébe van egy NAS-unk, ami viszont igen, akkor bátran dughatjuk a bejövő jelet bármelyik másik portba, és a router magától érzékeli, hogy melyik bemenetből kell továbbítani az internetet.

A tesztidőszak alatt egy eszközökkel zsúfolt háztartás körülményeit szimuláltuk: 4K-s film streamingelt a tévén, az Xbox-on egy több tíz gigabájra rúgó játékfrissítés töltődött le, miközben egy laptopról nagyméretű videókat másoltunk egy másik hordozható eszközre. A BE5100 eközben meg sem rezzent, mindent gond nélkül szolgált ki, miközben egy Wi-Fi 7 kompatibilis telefonnal a router közelében stabilan 1 Gbps feletti átviteli sebességet mértünk, ami már a vezetékes kapcsolatok szintjét hozza.

A lefedettséget tekintve egy átlagos méretű 2-3 szobás lakást gond nélkül kiszolgál az eszköz, de a vastagabb téglafalak azért érezhetően csökkentik a jelerősséget. Cserébe BE5100 is beleilleszthető a Tenda WI-FI+ Mesh rendszerébe, így további Tenda routerekkel bővíthetjük lakásunk lefedettségét. A Tenda WI-Fi+ Mesh pedig visszafelé is kompatibilis, tehát az új eszköz akár régebbi routerünkkel is alkothat hálózatot, csak ilyen esetben a hálózatban lévő legrégebbi szabvány lesz a mérvadó.

Megéri-e már váltani?

A Tenda BE5100 egy remek belépő a Wi-Fi 7 világába. Nem akarja lehozni a csillagokat az égről, de amit ígér, azt stabilan teljesíti. Ha van otthon egy megbízhatóan működő jeltovábbítónk, akkor nem feltétlenül éri meg váltani, de ha valaki most tervez új routert vásárolni, és szeretné jövőbiztossá tenni az otthoni hálózatát anélkül, anélkül, hogy erre százezreket költene, annak a BE5100 kiváló választás lehet.

Különösen ajánlott azoknak, akiknek már 1 gigabitnél gyorsabb internet-előfizetésük van, vagy egyszerűen csak egy megbízható és gyors hálózatra vágynak, ami zokszó nélkül kiszolgál egy modern eszközökkel teli háztartást.