Egyedül az ára csalódás a Philips új zajszűrős fülesének

A Philips Fidelio L3 igazi prémium kategóriás zajszűrős fejhallgató, ennek megfelelő kialakítással és hangzással, ám hiába az átlagon felüli minőség, a gyártó ceruzája még ehhez mérten is túl vastagon fogott az ár meghatározásakor.

Napjainkban az aktív zajszűrős fülhallgatók a „legforróbb” termékek a piacon, minden gyártó szeretne egy szeletet az egyre nagyobb tortából, de közben az ANC (Active Noice Cancelling) technológiával érkező over-ear fejhallgatók terén is nagy a tülekedés a vásárlók kegyeiért. Az egyik legújabb versenyző a Philips márkanév alatt piacra dobott Fidelio L3, ami a gyártó TP Vision általunk legutóbb próbált fülesével szemben már egy abszolút prémium kategóriás termék.

Philips Fidelio L3

Kézbe véve már a kialakítás és az anyaghasználat is jelzi, hogy nem kispályás eszközzel van dolgunk, hiszen sok konkurenssel ellentétben a gyártó nem idegenkedett a fém alkatrészek használatától: a kagylók egy-egy, 90 fokban elforgatható alumíniumszáron kaptak helyet, ezekhez kapcsolódik a bőrborítású, belül párnázott pánt, ami elég kellemes viseletet biztosít.

Nem szorít, nem feszes, a 360 grammos súly pedig hosszú távon sem érződik megterhelőnek. A kagylók belül szintén bőrborítású, memóriahabos párnákat kaptak, amik a zajszűrés érdekében teljesen körbefogják és elzárják hallószerveinket a külvilágtól. A mérnökök ugyanakkor szellőzőnyílásokat is terveztek a burkolatra, amik nemcsak azért hasznosak, mert így melegben sem válik kényelmetlenné a füles használata, de a rések még a megfelelő hangzást is segítik.

A kezelőszervekből bal oldalra került a bekapcsoló gomb, a töltésre szolgáló USB-C port mellé, a jobb oldalon pedig az ANC és az Awareness módok közti váltásra használható kapcsoló található, illetve egy mikrofon ikonnal ellátott gomb, amivel a csatlakoztatott eszközünk digitális asszisztense aktiválható. Ugyanitt találjuk a hagyományos 3,5 milliméteres jack bemenetet, így vezetékkel is csatlakoztatható az eszköz a kompatibilis lejátszókhoz. Ami pozitívum, hogy nemcsak az ehhez szükséges kábelt kapjuk meg az alapcsomag részét képező kis védőtokban, de egy olyan adaptert is, aminek hála a repülők dupla állású csatlakozójával is használható a füles.

Persze nem kell lemondanunk a zenelejátszás vezérléséről sem: ehhez megkapjuk a lassan sztenderddé váló, érintésérzékeny felületet a jobb kagyló külső borításán. Egyszer megérintve elindítható/megállítható a zene, jobbra és balra húzó mozdulatokkal számot válthatunk, az ujjunkat felfelé és lefelé mozgatva pedig a hangerő szabályozható. Egyszeri érintéssel bejövő hívásokat is fogadhatunk, az ujjunkat ott tartva pedig el is utasíthatjuk azokat, ha pedig az egész tenyerünkkel lefedjük a jobb kagylót, akkor az eszköz szépen lehalkul és Awareness módba vált, hogy halljuk, ha valaki beszél hozzánk vagy meghallgatnánk egy hangosbemondót.

Ezekkel a funkciókkal először ugyan a Sony hasonló kategóriájú fejhallgatóin találkozhattunk, de egyáltalán nem panaszkodunk, amiért a TP Vision is lemásolta őket. Mondjuk, az érintésérzékeny felületen még lenne mit dolgozni, ugyanis olykor előfordult, hogy a rendszer nem vagy rosszul értelmezte a mozdulatainkat – a számváltós gesztusokat például túl sokszor fogta fel sima play/pause lehetőségként. Jó hír ugyanakkor, hogy headsetként kiválóan működik a Fidelio L3, telefonálásra és online meetingek lebonyolítására is alkalmas, a mikrofonok szépen kiszűrik a külvilágot, tisztán és érthetően hallatszik a hangunk a vonal/közvetítés másik végén.

A füles mellé tartozik továbbá egy Philips Headphones névre keresztelt, iOS-re és Androidra egyaránt elérhető alkalmazás. A letöltést követően innen is menedzselhető a lejátszás, válthatunk az ANC, az Awareness, sőt az Adaptive funkció között. Utóbbi a környezetünkhöz mérten módosítja a zajszűrés mértékét, és elég jól működik, a tömegközlekedésen felerősödik, az irodában pedig visszavesz belőle – azt viszont nem értjük, hogy ezt a lehetőséget miért nem lehet kiválasztani a jobb kagylóra került gombbal. A menük között találunk továbbá equalizert, ahol előre tárolt mintákat alkalmazhatunk, de testre is szabhatjuk, hogyan szólaljon meg a füles.

Az appban ki- és bekapcsolható továbbá az érintésérzékeny felület, illetve a wear szenzor is, ami érzékeli, ha le- vagy felvesszük a fejhallgatót, és ennek megfelelően leállítja vagy újra elindítja a zenét. Ez a funkció amúgy hibátlanul működik, és az irodában kifejezetten szerettük, hogy ezzel nem kellett foglalkozni, mikor egy-egy beszélgetés erejéig levettük a fejünkről az eszközt.

Hangélmény és zajszűrés

A Fidelio L3 szerencsére nemcsak a kivitelezését illetően prémium fejhallgató, de a hangzás tekintetében is. Mindkét kagylóban egy 40 milliméteres meghajtó kapott helyet, amik képesek lefedni a 7 Hz és 40 kHz közötti tartományokat – ennek köszönhető, hogy a füles megkapta a Hi-Res Audio minősítést. Azzal persze érdemes tisztában lenni, hogy az eszköz erre maximum akkor képes, ha vezetéken csatlakoztatjuk egy megfelelő lejátszóhoz, szóval Bluetooth-on keresztül sosem fogjuk megkapni az említett hangminőséget. Persze panaszra így sincs okunk, hiszen az SBC és AAC kodek mellett a füles támogatja az aptX-et és aptX HD-t is. Ha valaki esetleg LDAC-ra vágyik, annak viszont továbbra is a Sony háza táján kell keresgélnie, ennél a gyártónál ráadásul a WH-1000XM4 mellett már a nyáron piacra dobott WF-1000XM4 is tudja ezt a kódolást.

Ettől a Philips fülesének még nem kell szégyenkeznie, hiszen zajszűréssel és anélkül is jól teljesít. A basszus elég combos, ha arra van szükség, továbbá a közép és magas tartományok is szép tisztán szólnak, nem vesznek el a finomabb részletek, az énekhangokat nem nyomja el semmi, és a hangszeres apróságok is érezhetők, műfajtól függetlenül kapunk kiváló hangélményt – már persze akkor, ha megfelelő forrásból játsszuk le a kedvenc zenéinket.

A zajszűrés minőségébe szintén nem lehet belekötni: a külső és a belső mikrofon nagyon ügyesen teszi a dolgát, legyen szó akár a külvilág kizárásáról vagy annak beengedéséről Awareness módban. A Fidelio L3 képes volt szinte teljesen letompítani egy (újra) zsibongó szerkesztőség hangjait, és a 3-as metró zajait is távol tartotta a füleinktől. A TP Vision ugyan még nem érte el azt a szintet, ahol a Sony jár, de ha valakinek tényleg fontos, hogy a fejhallgatója képes legyen nyugalmat biztosító búrát húzni a feje köré, az itt sem fog csalódni. Örömteli továbbá, hogy a fülhallgató még az ANC mellett is legalább harminc óráig bírja egyetlen töltéssel, szóval napokig nem kell a lemerülés miatt aggódni, még huzamosabb használat mellett sem.

De az ára…

Az apróbb problémák mellett (mint az érintésérzékeny felület) az egyetlen igazi gond, hogy a gyártó ceruzája ezúttal túl vastagon fogott az árcédula meghatározásakor. A Fidelio L3 ára 130 ezer forint környékéről indul, és bár egy minden tekintetben prémium eszközről beszélünk, a helyzet az, hogy ennél kevesebbért már kapunk jobban teljesítő konkurenst (ilyen például a Sony WH-1000XM4), szóval ár/érték arány tekintetében jelenleg nem ez a legjobb eszköz a piacon.

Ha pedig valaki nem akar/nem tud ennyi pénzt kiadni egy ilyen fülesért, annak érdemes tudni, hogy bőven akadnak olcsóbb, bár szerényebb képességű megoldások is. Például pont a már emlegetett Philips PH805, vagy a Razer Opus X, amit nemrég volt lehetőségünk tesztelni.