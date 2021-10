Az új Sonos Beam tényleg képes új szintre emelni az otthoni filmezést

Második generációs kiadást kapott a Sonos egyik legnépszerűbb terméke, a Beam soundbar, ami immár a Dolby Atmost is támogatja. Az október eleji premiert követően lehetőségünk adódott kipróbálni az újdonságot, ami első blikkre ugyan nem tűnik nagy fejlődésnek, de megfelelő körülmények között tényleg új szintre emelheti az otthoni filmnézés élményét.

A Sonos még szeptember közepén mutatta be a Beam soundbar második generációját, ami külsőre ugyan szinte teljesen megegyezik az elődjével, de a burkolat alatt történtek olyan változások, amiknek hála az eszköz már Dolby Atmos kompatibilis. Az újdonság még így sem ér a Sonos Arc nyomába, ugyanakkor ideális választás lehet azoknak, akik többre vágynak a tévé nyújtotta hangzásnál, és olyan rendszerben gondolkodnak, ami később könnyedén bővíthető.

Sonos Beam Gen2

A dizájnt illetően az újgenerációs Beam tényleg csak abban különbözik az előző verziótól, hogy az előlapi rács ezúttal már polikarbonátból készült (a korábbi szövet helyett), ami hozzájárul ahhoz, hogy az eszköz jobb hangélményt biztosítson. Megmaradt ugyanakkor a széleken lekerekített forma, a soundbar tetején továbbra is megtaláljuk az érintésérzékeny vezérlőgombokat (amiket a legtöbben sosem fognak használni), és a méretek is változatlanok: 6,9 cm magas, 65 cm széles és 10 cm mély – vagyis tök jól passzol egy 55 és 65 hüvelykes tévé elé/alá.

Hátul szintén nincsenek nagy meglepetések: egy bemélyedésben találjuk a hálózati bemenetet, van egy LAN, illetve egy HDMI port (ami már támogatja az eARC-t), továbbá egy gomb, amire csak akkor lesz szükségünk, ha később szeretnénk újabb eszközöket párosítani a soundbarhoz.

A beüzemelés most is pofonegyszerű. A hangprojektort össze kell kötni a tévével, ez megoldható HDMI-n vagy optikai csatlakozón keresztül (ehhez átalakítót is kapunk), majd jöhet az iOS-re és Androidra egyaránt elérhető Sonos alkalmazás. Itt szükséges egy regisztráció, majd a telefon és a hangprojektor automatikusan megtalálja egymást, az eszköz csatlakozik a vezeték nélküli hálózatunkhoz, az egész folyamat pedig azzal zárul, hogy a mobilt odaérintjük a burkolat tetején lévő NFC felirathoz – és már kész is a párosítás. Az eszköz innentől szabadon használható, és természetesen nemcsak a tévé hangsugárzójaként, de akár zene lejátszására vagy okoshangszóróként is – utóbbira kicsit később külön is kitérünk.

A Sonos alkalmazásba integrálható az összes zenei streaming szolgáltatás (Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube Music stb.), egyszerre akár több is, így simán elérhetjük a kedvenceinket, és a WiFi kapcsolatnak hála a mobilunk zenehallgatás közben is szabadon használható. Telefonálhatunk, videót vagy játékot is elindíthatunk a mobilon, egyik sem fogja megszakítani a zenelejátszást, és az extra hangok sem fognak megszólalni a soundbaron keresztül. Nem elhanyagolható továbbá, hogy a Beam az appon belül pár érintéssel csatlakoztatható a már meglévő Sonos ökoszisztémánk eszközeihez, így több helyről szólhat ugyanaz a zene, és adott a rendszerbővítés lehetősége is.

Szerezhetünk a soundbar mellé külön mélynyomót, a gyártó jó pár eszköze pedig oldalsugárzóként párosítható – nemcsak a Sonos One hangszórók, de az IKEA-val közösen piacra dobott polc, lámpa és képkeret is. Mindez mindenféle kábelek nélkül, pusztán a lakás vezeték nélküli hálózatán megoldható, ami rengeteg felhasználónak igen komoly fegyvertény lehet.

De jól szól?

A kategóriáján belül már az első Sonos Beam is egy kiváló soundbar volt, nem véletlen, hogy a gyártó egyik legkapósabb terméke lett – pedig még nagy jóindulattal sem nevezhető olcsónak. Ahogy említettük, a legnagyobb változás a második generációs modellnél, hogy támogatja a Dolby Atmos formátumot. Mindezt ráadásul úgy, hogy a belső komponenseket illetően nem történt változás, tehát most is négy teljes-sávú hangszórót, egy magas- és három passzívsugárzót, valamint öt D-osztályú erősítőt kapunk, méghozzá öt mikrofon társaságában.

Ami változott, hogy a Beam Gen2 processzora 40 százalékkal nagyobb teljesítményű az előd chipjénél, így képes kezelni két extra csatornát, a magasságot és a térhatást a jobb és bal hangsugárzók esetében. Konkrétan arról van szó, hogy a rendszer képes úgy „megcsavarni” a hangok időzítését és frekvenciáját, mintha azok oldalról és/vagy felülről érkeznének. A plafon felé pozícionált extra hangszórók hiányában ez a rendszer persze nem képes olyan térhatás megteremtésére, mint a jóval drágább Arc (vagy egy több elemből álló rendszer), ugyanakkor a szoftveres trükköknek hála a második generációs tényleg „tartalmasabb” hangélményt nyújt, mint a korábbi modell – már ha rendelkezünk olyan okostévével, ami képes kezelni a Dolby Atmost, és vannak olyan tartalmaink, amik ilyen hangformátummal vannak felvértezve.

Mi egy LG CX-re kötöttük rá az új Beamet, és mér a Marvel animációs sorozatának, a What if…?-nek az epizódjait nézve világossá vált, hogy nemcsak humbug a Dolby Atmos támogatás. Az akciójelenetek, robbanások, lövöldözések esetében tényleg érezhetővé vált a térélmény, és mindez csak fokozódott, mikor a Mission: Impossible – Titkos nemzet került terítékre. A nagy merülős akciót követő visszhangos teremben játszódó jelenet ugyan nem volt olyan erőteljes, mint a Sonos Arc esetében, de az autós, majd motoros üldözéseknél a második generációs Beam szépen megmutatta, hogy mire képesek a Sonos mérnökei.

Tényleg olyan volt, mintha benn ülnénk a fokozatosan leamortizálódó autóban, majd a kétkerekű száguldás közepette úgy éreztük, mintha mellettünk suhannának el a vészesen közel kerülő más járművek.

Már a sima Beam is átlagon felül teljesített, de megfelelő tévé és tartalom birtokában tényleg szintlépésnek lehetünk fültanúi. Olyan hangélményt kapunk, amire a soundbarral szerelt drágább okostévék és a legtöbb hasonló árkategóriás konkurens sem képes. És ez nemcsak a Dolby Atmos kapcsán igaz, a többi támogatott formátum (Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Multichannel PCM, Dolby Multichannel PCM) esetén is remek a minőség.

Emellett az olyan extrákról sem szabad elfeledkezni, mint a Sonos alkalmazásban aktiválható éjjeli hangerőkiegyenlítő (Night Sound), aminek hála az akciófilmek nem verik fel a velünk egy háztartásban élőket (vagy a szomszédokat), illetve a beszédhangokat kiemelő Speech Enhancement opció – tapasztalatunk szerint mindkét lehetőség kiválóan működik.

Tovább is van, mondjam még?

Nem szabad továbbá elfelejteni, hogy ez a hangprojektor nem csak a hangzás tekintetében átlagon felüli. Egyrészt bármikor használható zenelejátszóként, több felhasználó is kezelheti más-más okostelefonról, kompatibilis az Apple-féle AirPlay 2-vel, és beállíthatjuk, hogy az Amazon Alexás vagy (kis trükközéssel) a Google Asszisztenses okosotthonunk része legyen. Utóbbi esetekben akár hangparancsok is kiadhatók az eszközön keresztül a lakás többi kütyüjének, ki- és bekapcsolhatjuk vele a tévénket, vagy pusztán a hangunkkal elindíthatjuk a kedvenc zenéinket.

És ott van még a korábban emlegetett, pofonegyszerű és kábelek nélküli bővíthetőség is, szóval az alap térélmény tovább finomítható Sonos mélynyomó és oldalsó hangsugárzók beiktatásával. Mindez a remek hangzás és az egyszerű kezelhetőség kíséretében talán megmagyarázza, hogy miért is kérnek közel 180 ezer forintot ezért az eszközért.

Persze ha valakinek már eleve van egy első generációs eszköze, annak nem feltétlenül éri meg az új modellre frissíteni. Ha viszont van egy Dolby Atmost támogató okostévénk, egy viszonylag kisebb nappalival, ahová nem akarunk több elemes, 7.2.4 csatornás házimozi rendszert kiépíteni, és az Arc árát is sokalljuk, akkor a Beam Gen2 remek választás lehet.