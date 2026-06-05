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Kultúra

Újra kellett éleszteni a Loophia énekesnőjét a Budapest Parkban

Loophia énekesnő szolnoki zsófia sára újraélesztés budapest park
Kovács Márton / MTI
admin Dajka Balázs
2026. 06. 05. 23:07
Loophia énekesnő szolnoki zsófia sára újraélesztés budapest park
Kovács Márton / MTI
Szolnoki Zsófia Sárát, a Loophia énekesnőjét újra kellett éleszteni, amikor rosszul lett a zenekar Budapest Parkban adott koncertjén.

A Telex azt írja, a zenekar egy számot játszott el, mielőtt az énekesnő rosszul lett.

Szolnoki Zsófia Sárának a Park egészségügyi személyzete sietett a segítségére, majd stabil állapotban adta át a mentőknek, akik elszállították, olvasható a Loophia Facebook-oldalán.

A megrázó eset után elmaradt az Elefánt-koncert

A Loophia az Elefánt előzenekaraként szerepelt a Parkban, és a történtek után az Elefánt tagjai úgy döntöttek, elhalasztják a koncertjüket.

„Mindannyiunkat nagyon megrázott az eset, ezért a Budapest Park stábjával együtt úgy döntöttünk, hogy az esemény súlyára való tekintettel az a helyes döntés, hogy a koncertet egy későbbi időpontban tartjuk meg. Az új dátummal kapcsolatban hamarosan tájékoztatunk titeket a jegyvásárláskor használt e-mail címen és a saját, illetve a Budapest Park social media felületein” – üzente az Elefánt a Facebook-oldalán.

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