Asztali géphez és tévéhez is jó a Razer 2.1-es hangrendszere

A Razer Nommo Pro különleges hangrendszer, hiszen úgy lett megalkotva, hogy a játékosok egyaránt tudják használni az asztali gépükkel és egy televízióra kötött konzollal is.

A Razer sokaknak lehet ismerős: a cég különböző videójátékos perifériákkal futott be, majd szép lassan elkezdte bővíteni a portfólióját. Mára laptopok, fejhallgatók, sőt egészen extrém kiegészítők érhetők el a márka logójával felvértezve. A gyártó idővel a hangcuccok terén is terjeszkedni kezdett: először a laptopokhoz tervezett Razer Ferox-szal nézett be a piacra, aztán jött a Leviathan nevű hangprojektor, ami már asztali számítógépekhez, illetve konzolokhoz készült. Ezt követte a Nommo széria első két tagja, amik még csak 2.0-ás, tehát sztereó hangfalak voltak. Ezek ágyaztak meg a legújabb tesztalanyunknak, az immár 2.1-es Nommo Pro hangfalszettnek.

Razer Nommo Pro hangrendszer

Az eszköz hatalmas dobozban érkezett, amiből – prémium termékről lévén szó – nem spóroltak ki semmit: a hangerőt szabályzó távirányító mellett kapunk egy USB-kábelt a számítógépekhez, egy optikai vezetéket, amivel konzolhoz vagy tévéhez csatlakoztatható a rendszer, hagyományos jack kábelt az analóg eszközhöz, illetve az áramellátáshoz szükséges kiegészítő sem hiányzik.

A Nommo Pro nagy újdonsága, hogy az elődeivel ellentétben nemcsak egy hangfalpárt kapunk, de a csomag része egy méretes mélynyomó is.

A hangszórók beépített lábbal rendelkeznek, és bár a kábelek jó minőségűek, a cseréjükre nincs lehetőség. A hengeres formájú szatellit egységeken egy nagyobb középsugárzót és egy dómsugárzót találunk, amik a kialakításnak köszönhetően egységesen felfelé néznek. Számunkra hiányzott, hogy a szög állítható legyen, és a fali rögzítést is megoldhatta volna a gyártó, ugyanakkor az összeszerelési minőségre egyáltalán nem lehet panasz. Érdemes továbbá kiemelni a talpakat, amik – Razer eszközről lévén szó – kedvünkre konfigurálható RGB LED világítást kaptak.

A mélynyomó – amiről egy irodai kuka jutott eszünkbe – egy közel 40 cm magas fekete henger, az elején egy szolid Razer logóval, a hátulján pedig a szükséges csatlakozókkal, mivel ez tölti be a központi egység szerepét. Ezen keresztül biztosított a tápellátás, itt tudjuk ki- és bekapcsolni a rendszert (bár erre van gomb a távirányítón is), illetve ide csatlakoznak a hangszórók és a bemeneti eszközök, tehát a televízió, a konzol vagy a számítógép.

A nem túl bonyolult beüzemelést követően a Nommo Pro több módon is vezérelhető. Egyrészt adott a kör alakú kábeles távirányító, közepén egy egyszerű bekapcsoló gombbal, a szélén pedig egy minőségi fémgyűrűvel, amivel a hangerő állítható – a változást ráadásul apró LED-ek felvillanása jelzi. A kiegészítőn helyet kapott továbbá egy fülhallgató és mikrofon bemenet, illetve egy extra gomb, amivel a különböző források (USB, optikai, analóg, Bluetooth) tudunk váltani.

Mélyebbre ásva kapunk további két lehetőséget: számítógépre telepíthető a Razer Synapse, iOS-es és Androidos eszközökre pedig a Nommo Pro alkalmazás, utóbbival már Bluetooth-on keresztül is vezérelhető a rendszer. Ezekkel a programokkal – a hangerőn kívül – állítható a basszus és testre szabhatók a hangszórók LED fényei. De ez még nem minden, hiszen a rendszer THX minősítést és Dolby Virtual Surround Soundot is kapott, és amennyiben az előre definiált hangképek nem lennének megfelelők, egy 8 sávos equalizeren magunk is állíthatjuk a hangzást. Ami hiányosság, hogy nincs lehetőség több EQ beállítás elmentésére és bemenethez társítására. Pedig kézenfekvő lenne, hogy az USB forrásra váltva a rendszer automatikusan THX hangképre, míg a tévére kötött optikai bemenet a Dolby filmes beállítására váltson. A telefonos alkalmazással mindez csak egy érintés, de egy ilyen eszköznél azért már elvárná az ember a hasonló kényelmi funkciókat.

Kettő az egyben

A Nommo Prót egyaránt teszteltük asztali számítógépre és egy nappali tévéjére kötve. A szerkesztőségben arra jutottunk, hogy az emberek nagy részénél a hangfalrendszer fejlesztése nem prioritás, inkább másra költjük a pénzt. Ez volt a helyzet esetünkben is, hiszen a számítógépnél egy több mint 10 éves JBL Creature 2 helyett állítottuk be Razer rendszerét. A 2.1 csatorna okán rendes térhatás persze nincs, de mind az F1 2019-nél, mind Forza Horizon 2-nél olyan élményt biztosított a mélyláda, mintha valóban a szobában lenne egy motor.

Lövöldözős játékoknál szintén érződött a hangfalszett előnye, hiszen a látványos akciók közepette a testünkön vibráltak a robbanások. Persze nem csak a mélyek terén hozott változást a Nommo Pro: a jól irányba állított hangszóróknak hála a közép és magas hangok is tisztán hallatszódnak, legyen szó akár a töltényhüvelyek pattogásáról vagy a gumik csikorgásáról.

A tévére és a filmekre áttérve sokszor váltottunk a THX és a Dolby Movie között, hogy kiderüljön, vajon melyik adja a jobb élményt. Tapasztaltunk szerint ez nagyban függ a forrástól is, hiszen a Netflixnél például egyértelműen a THX volt a nyerőbb beállítás. Egy panel nappaliját bőven betölti a hangzás, bár a mélyláda jó eséllyel nem egy átlagos magyar szobamérethez lett kitalálva.

A YouTube esetében már inkább a Dolby beállításait favorizáltuk, és itt érdemes megjegyezni, egy ilyen hangfalrendszerrel jól érzékelhető, hogy egy adott videós mennyit foglalkozott a hangot érintő utómunkával – döbbenetes különbségek érezhetők a különböző tartalmak között. Ha pedig már a részletekről van szó, természetesen tömörítésmentes zenéket is ráeresztettünk a Nommo Pro egységeire, és a rendszer ezen a területen sem okozott csalódást. Magas hangerőn, sok hangszert felvonultató zeneműveknél is gyönyörűen kivehető volt minden részlet, szóval a Razer üdvöskéje nemcsak játékhoz, illetve filmekhez és sorozatokhoz lehet ideális választás.

A teljesítményről nyugodtan kijelenthető, hogy az esetek 99 százalékában egy átlag lakáson belül sosem fogjuk maxra csavarni a hangerőt, mert az gyors összeveszést eredményezne a szomszédokkal. Pedig a Nommo Pro bírja a strapát: mindent ütközésig tekerve sem tapasztaltunk torzulás, nekünk előbb vált elviselhetetlenné a hangzavar, mint a rendszer egységeinek.

Nem egy átlagos rendszer

Zárásként jöhet az abszolút jogos kérdés, miszerint van-e létjogosultsága egy körülbelül 160 ezer forintért kínált, leginkább asztali számítógép mellé ideális hangrendszernek? Az egyértelmű, hogy a Dolby Virtual Surrond Sound nem vált ki sokcsatornás, térhatásra is képes szettet, de ettől függetlenül egy egész lakást betöltő rendszert kapunk a pénzünkért.

Beszerezni viszont csakis akkor lehet értelme, ha olyan eszközre vágyunk, ami egyaránt használható PC és tévé/konzol kombó mellett. Pusztán a számítógép mellé ennél jóval olcsóbban is találunk minőségi hangzást biztosító megoldást, ha pedig csak a tévénk mellé keresünk hangrendszert, akkor ebben az árkategóriában bőven találni kompetens alternatívát, legyen szó akár hangprojektorról vagy több elemből álló rendszerről.