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Belföld

Eltűnhet a Fideszből a választókerületi rendszer

Fidesz
Szajki Bálint / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 05. 21:14
Fidesz
Szajki Bálint / 24.hu
Alapjaiban alakíthatja át működését a Fidesz: a párt a jövő heti kongresszusán dönthet a szervezeti felépítéséről és jelentősen kibővítheti az elnökséget.

Megszűnhet a jelenlegi választókerületi alapú felépítés a Fideszben – erről beszélt Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke a HVG-nek.

Az alapszabály módosítását célzó javaslat szerint, amelyről a jövő szombati pártkongresszuson döntenek, a Fidesz működését az önkormányzati struktúrához igazítanák: települési csoportok és megyei választmányok vennék át a szervezeti alapot. A javaslatról a jövő szombati kongresszus dönt.

A megyei választmányok élén megyei elnökök állnának, akik automatikusan az új, kibővített elnökség tagjai lennének. A testület így akár 28 fősre is bővülhet, helyet kapnának benne többek között a megyei vezetők, az országos választmány elnöke, valamint a parlamenti és európai parlamenti frakcióvezetők is.

A változtatás célja a párt megújítása, amelyet elsősorban az önkormányzati szinten aktív politikusoktól várnak – olvasható a cikkben. Navracsics Tibor szerint a hiteles megújuláshoz az is fontos, hogy sikeres polgármesterek kerüljenek be a vezetésbe, ezért több nagyvárosi polgármestert is megnevezett lehetséges jelöltként, köztük Cser-Palkovics András székesfehérvári és Szita Károly kaposvári polgármestert.

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