Eltűnhet a Fideszből a választókerületi rendszer

Megszűnhet a jelenlegi választókerületi alapú felépítés a Fideszben – erről beszélt Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke a HVG-nek.

Az alapszabály módosítását célzó javaslat szerint, amelyről a jövő szombati pártkongresszuson döntenek, a Fidesz működését az önkormányzati struktúrához igazítanák: települési csoportok és megyei választmányok vennék át a szervezeti alapot. A javaslatról a jövő szombati kongresszus dönt.

A megyei választmányok élén megyei elnökök állnának, akik automatikusan az új, kibővített elnökség tagjai lennének. A testület így akár 28 fősre is bővülhet, helyet kapnának benne többek között a megyei vezetők, az országos választmány elnöke, valamint a parlamenti és európai parlamenti frakcióvezetők is.

A változtatás célja a párt megújítása, amelyet elsősorban az önkormányzati szinten aktív politikusoktól várnak – olvasható a cikkben. Navracsics Tibor szerint a hiteles megújuláshoz az is fontos, hogy sikeres polgármesterek kerüljenek be a vezetésbe, ezért több nagyvárosi polgármestert is megnevezett lehetséges jelöltként, köztük Cser-Palkovics András székesfehérvári és Szita Károly kaposvári polgármestert.