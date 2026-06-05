óbudai korrupciós ügyőrsi gergelyii. kerületszimpátiatüntetés
Belföld

A letartóztatott polgármester mellett tartottak szimpátiatüntetést a II. kerületben

Őrsi Gergely, szimpátiatüntetés
Szajki Bálint / 24.hu
Szimpátiatüntetés Őrsi Gergely II. kerületi polgármesterért Budapesten 2026. június 5-én
24.hu
2026. 06. 05. 19:39
Őrsi Gergely, szimpátiatüntetés
Szajki Bálint / 24.hu
Szimpátiatüntetés Őrsi Gergely II. kerületi polgármesterért Budapesten 2026. június 5-én
Szimpátiatüntetést tartottak Budapesten Őrsi Gergely mellett, akit az óbudai korrupciós ügyben tartóztattak le.

Buda szolidáris – Kiállás a Polgármesterünkért, Őrsi Gergelyért címmel tartottak szimpátiatüntetést péntek este a budapesti Mechwart ligetben. „Ismerjük a polgármesterünket. Tudjuk, hogy fáradhatatlanul dolgozik nap mint nap a II. kerületért és a kerületben élőkért. Most szeretnénk megmutatni, hogy a közösség nemcsak akkor áll össze, amikor ünnepel, hanem akkor is, amikor szükség van az összetartásra” – olvasható az esemény leírásában.

Őrsi Gergely, szimpátiatüntetés
Szajki Bálint / 24.hu Szimpátiatüntetés Őrsi Gergely II. kerületi polgármester mellett Budapesten 2026. június 5-én

Szerdán megírtuk: a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását 30 napra. A politikusokat a tárgyalás után rendőrségi kisbuszokkal és vezetőszáron vitték a Nagy Ignác utcai börtönbe. Az ügyészség indítványa nyomán, a bíróság döntését követően rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, két momentumos politikus és információnk szerint két cégvezető is.

Őrsi Gergely, szimpátiatüntetés
Szajki Bálint / 24.hu Szimpátiatüntetés Őrsi Gergely II. kerületi polgármester mellett Budapesten 2026. június 5-én

Az ügyészség csütörtökön közzétette, hogy milyen nyomozati eredmények alapozták meg a hét elején indított nagyszabású akciót, amelynek során előállították a fideszes és az óellenzéki politikusokat. Azt írták, hogy az érintettek ciklusokon átívelő módon vesztegetési pénzeket fogadtak el. A nekik kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Őrsi Gergely, szimpátiatüntetés
Szajki Bálint / 24.hu Szimpátiatüntetés Őrsi Gergely II. kerületi polgármester mellett Budapesten 2026. június 5-én

Kezdetben az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló cég a III. Kerületi Önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon 70–30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. (A százmilliós vesztegetéssel gyanúsított Czeglédyt már 2024 júniusában őrizetbe vették, de tavaly márciusban kiengedték a börtönből.) Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezt az arányt megfordították. Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly akkori pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is megvesztegette a Momentumhoz tartozó más képviselők befolyásolásáért.

Az ügyről kollégáink részletesen is beszéltek egy videóban.

Tordai Bence, Őrsi Gergely, szimpátiatüntetés
Szajki Bálint / 24.hu Tordai Bence volt parlamenti képviselő az Őrsi Gergely II. kerületi polgármester mellett tartott simpátiatüntetésen Budapesten 2026. június 5-én
Őrsi Gergely, szimpátiatüntetés
Szajki Bálint / 24.hu Szimpátiatüntetés Őrsi Gergely II. kerületi polgármester mellett Budapesten 2026. június 5-én
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